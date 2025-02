fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez (z prawej)

Hernandez może zmienić klub. Milan jest gotowy na sprzedaż

Manchester United planuje latem dokonać prawdziwej kadrowej rewolucji. Jej przewodnikiem ma być Ruben Amorim, jeśli oczywiście nie zostanie wcześniej zwolniony. Na Old Trafford wierzą jednak, że Portugalczyk to odpowiednia osoba, aby liderować długofalowym projektem, nawet mimo słabych wyników w trwającym sezonie. Celem jest pozyskanie zawodników, którzy będą pasować do wprowadzonych przez niego założeń taktycznych oraz systemu gry.

Na liście życzeń Czerwonych Diabłów dalej jest nazwisko Theo Hernandeza, o którego zabiegali już wiele miesięcy temu. Francuz z pewnością dobrze odnalazłby się w ustawieniu z trójką środkowych obrońców oraz wahadłami. Jego umiejętności gry do przodu są elitarne, dlatego Amorim chętnie powitałby go w szeregach angielskiego giganta. Manchester United jeszcze nie zadecydował, choć w gabinetach przewija się temat hitowego transferu.

Na San Siro da się odczuć zmianę nastawienia wobec jednej z największych gwiazd. Do tej pory priorytetem było przedłużenie jego umowy, ale kolejne bezmyślne zachowanie, które pozbawiło Milan nadziei na awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, mogło nawet przesądzić o jego sprzedaży. Władze Rossonerich są gotowe usiąść do rozmów i pożegnać Hernandeza wraz z końcem obecnego sezonu.

Będzie to ostatnia okazja, aby sprzedać go za dobre pieniądze. Kontrakt Hernandeza obowiązuje tylko do połowy 2026 roku. Jeśli decyzja nie ulegnie zmianie, przedłużenie nie wchodzi w grę.