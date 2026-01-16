Legia planuje kolejne zmiany. Jeden piłkarz już poza składem

Legia Warszawa kontynuuje przygotowania do rundy wiosennej. Marek Papszun potwierdza, że dojdzie do kolejnych rozstań. Poza składem jest już w zasadzie Claude Goncalves.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Papszun skreślił Goncalvesa. Kolejne odejścia w drodze

Legia Warszawa przygotowuje się do startu rundy wiosennej. Przed nią trudne zadanie, bowiem po pierwszej części sezonu znajduje się w strefie spadkowej Ekstraklasy. Odpadła ponadto z rozgrywek Pucharu Polski i Ligi Konferencji, kompletnie rozczarowując kibiców, którzy liczyli na powrót do walki o najwyższe cele.

Drużyna trenuje pod okiem Marka Papszuna, a w piątek rozegrała swój drugi sparing podczas obozu. Legia pokonała Sigmę Ołomuniec 1-0 po trafieniu Kacpra Urbańskiego. Szkoleniowiec skomentował sytuację swoich podopiecznych, potwierdzając, że wkrótce dojdzie do kolejnych rozstań.

Legia pożegnała już tej zimy Marco Burcha oraz Noaha Weisshaupta, a to nie koniec. Papszun szybko skreślił też Claude Goncalvesa, który nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu meczowego. Rozstanie z nim jest już w zasadzie przesądzone. W sprawie innych piłkarzy decyzje dopiero zapadną.

– Kto odejdzie? Trudno powiedzieć. To będzie też zależało od ofert. Rywalizacja trwa. Nie bierze w niej udziału, tylko Claude Goncalves, który troszkę jest poza kadrą. Reszta zawodników trenuje, gra w sparingach. Z czasem będziemy decydować, rozmawiając z nimi pod kątem ich możliwości odejścia i propozycji, jakie otrzymają – przekazał Papszun, cytowany przez portal Legia.net.