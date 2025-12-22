Ter Stegen otrzymał poważne oferty. Bayern podjął decyzję ws. transferu

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen rozważa oferty. Bayern powiedział „nie”

Przyszłość Ter Stegena w FC Barcelonie wydaje się przesądzona. Niemiecki bramkarz ma już na stole konkretne propozycje transferowe. Jak poinformowal portal Mudno Deportivo, ainteresowanie jego usługami wykazują Aston Villa oraz Girona.

W ostatnich latach sytuacja Ter Stegena na Camp Nou wyraźnie się zmieniła. Niedawno wrócił do gry i wystąpił w meczu Pucharu Króla z Guadalajarą, ale wszystko wskazuje na to, że nie znajduje się w planach Hansiego Flicka na drugą część sezonu. Szkoleniowiec Barcelony stawia obecnie na Joana Garcię oraz Wojciecha Szczęsnego. W praktyce oznacza to, że Niemiec może szukać nowego klubu już w zimowym okienku.

W kontekście możliwego transferu szybko pojawił się temat Bayernu Monachium. Doniesienia te zdecydowanie uciął jednak Christian Falk. Dziennikarz podkreślił, że w Bayernie nie ma żadnych rozmów ani planów związanych z pozyskaniem Ter Stegena.

Klub jest zadowolony z obecnej hierarchii bramkarzy, a Manuel Neuer wciąż pozostaje niekwestionowaną jedynką. Dodatkowo Jonas Urbig jest postrzegany jako jego przyszły następca, co jeszcze bardziej zamyka drzwi dla kapitana Barcelony.

Falk zwrócił też uwagę na istotny kontekst reprezentacyjny. Ter Stegen doskonale wie, że jeśli chce realnie powalczyć o miejsce w bramce Niemiec na mundialu, musi regularnie grać. Ławka rezerwowych w Barcelonie na pewno mu tego nie zapewni.