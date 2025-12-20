Ter Stegen może opuścić Barcelonę. Bramkarz ma dwie oferty

Marc-Andre ter Stegen może już w styczniu opuścić Barcelonę. "Mundo Deportivo" donosi, że niemiecki bramkarz ma poważne propozycje z Aston Villi i Girony.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Aston Villa i Girona zainteresowane bramkarzem Barcelony

Marc-Andre ter Stegen wrócił między słupki Barcelony po długiej rehabilitacji. Niemiecki bramkarz wystąpił w Pucharze Króla przeciwko trzecioligowej Guadalajarze i zachował czyste konto. Wiele wskazuje na to, że już w zimowym oknie transferowym 33-latek może zmienić otoczenie. Jak poinformował Fernando Polo na łamach „Mundo Deportivo”, do złożenia oferty przygotowują się Girona oraz Aston Villa.

Doświadczony bramkarz ma ważny kontrakt z Dumą Katalonii do czerwca 2028 roku. Obecnie numerem jeden w bramce jest Joan Garcia. Ter Stegen potrzebuje regularnej gry, jeśli chce przekonać selekcjonera Juliana Nagelsmanna do powierzenia mu roli podstawowego bramkarza reprezentacji Niemiec podczas przyszłorocznych mistrzostw świata.

W ostatnich tygodniach kilka klubów dyskretnie sprawdzało stan fizyczny niemieckiego bramkarza. Jednym z nich jest klub z Birmingham, w którym między słupkami występuje Emiliano Martinezie. Argentyńczyk zmagał się ostatnio z problemami z plecami i musiał opuścić kilka spotkań.

Najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla przyszłości Ter Stegena. 33-latek dołączył do Dumy Katalonii w 2014 roku z Borussii Monchengladbach. Łącznie w barwach Barcelony rozegrał 423 mecze. W ostatnim czasie pojawiły się również doniesienia o zainteresowaniu niemieckim bramkarzem ze strony Tottenhamu Hotspur.