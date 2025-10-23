Ter Stegen opuści Barcelonę! Trzy kluby z Anglii dostały ofertę

Marc-Andre ter Stegen ma zostać wypożyczony podczas zimowego okna transferowego. FC Barcelona zaproponowała go trzem klubom z Premier League. Wśród nich jest m.in. Manchester United.

David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Man United, Tottenham i West Ham – możliwe kierunki dla Ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen jest coraz bliżej powrotu do pełni sił po kontuzji. Nie oznacza to jednak, że wróci do pierwszego składu FC Barcelony. Aktualnie po zmianach w letnim oknie transferowym 33-latek spadł w hierarchii za Joana Garcię i Wojciecha Szczęsnego. Ze względu na rolę trzeciego golkipera, coraz poważniej zaczyna myśleć o zmianie otoczenia.

Pojawiły się nawet doniesienia, że Barcelona chce oddać Ter Stegena na wypożyczenie. Z kolei sam zawodnik miał pogodzić się z odejściem i przekazać klubowi gotowość do zmiany barw. Najczęściej wskazywanym dla niego kierunkiem jest Premier League.

Z informacji serwisu TBR Football wynika, że Duma Katalonii skontaktowała się z trzema klubami z Anglii. Manchester United, Tottenham i West Ham United otrzymali propozycję zakontraktowania niemieckiego bramkarza. Póki co, nie wiadomo, do jakiego zespołu wolałby przenieść się kapitan Blaugrany. Jego umowa z katalońską drużyną wygasa dopiero w czerwcu 2028 roku.

Po raz ostatni Ter Stegen zagrał w oficjalnym meczu 18 maja bieżącego roku przeciwko Villarreal. Łącznie biorąc pod uwagę poprzednie oraz trwające rozgrywki zaliczył tylko 9 spotkań, w których raz udało mu się zachować czyste konto.