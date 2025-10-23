Ter Stegen zdecydował. Już poinformował Barcelonę o decyzji!

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona i Ter Stegen mogą zakończyć współpracę! Możliwe wypożyczenie

Marc-Andre ter Stegen przez osiem lat był niekwestionowaną jedynką w FC Barcelonie. Sytuacja uległa zmianie w momencie, gdy w poprzednim sezonie doznał poważnej kontuzji. Ze względu na uraz pleców został wyłączony z gry na kilka miesięcy. Jego miejsce początkowo zajął Inaki Pena, a w międzyczasie sprowadzono z emerytury Wojciecha Szczęsnego.

Kolejne zmiany między słupkami miały miejsce w ubiegłe lato. Duma Katalonii sprowadziła Joana Garcię, który automatycznie został nową jedynką w zespole Hansiego Flicka. Ten transfer spowodował, że Ter Stegen spadł w hierarchii do roli trzeciego bramkarza.

Wiele wskazuje na to, że 33-latek, aby regularnie grać, będzie musiał zmienić otoczenie. Florian Plettenberg z serwisu Sky Sport Deutschland poinformował, że odejście bramkarza jest całkiem realne i wcale nie wykluczone. W grę wchodzi również wypożyczenie.

🚨🔵🔴 As revealed last week, a transfer for Marc-André ter Stegen in the winter is possible and no longer ruled out.



A loan move is also an option, with enquiries already made. His contract runs until 2028, top-class goalkeeper.@SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/l5sn3ZwFqm — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 22, 2025

Coraz więcej wskazuje na to, że do zmiany klubu przekonany jest również sam Marc-Andre ter Stegen. Kilka źródeł w Hiszpanii sugeruje, że reprezentant Niemiec miał już przekazać Barcelonie wiadomość, że zgodzi się na odejście z klubu. Wszystko po to, aby wywalczyć miejsce w składzie na Mistrzostwa Świata 2026. W kontekście następnego zespołu wymieniało się w przeszłości m.in. Man United czy Newcastle.

Ter Stegen jest związany z Barceloną od 2014 roku. Łącznie rozegrał w klubie 422 spotkania, w których 175 razy zachował czyste konto. Jego aktualna umowa obowiązuje do czerwca 2028 roku.