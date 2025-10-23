Ter Stegen zdecydował. Już poinformował Barcelonę o decyzji!

Barcelona i Ter Stegen mogą zakończyć współpracę! Możliwe wypożyczenie
Marc-Andre ter Stegen przez osiem lat był niekwestionowaną jedynką w FC Barcelonie. Sytuacja uległa zmianie w momencie, gdy w poprzednim sezonie doznał poważnej kontuzji. Ze względu na uraz pleców został wyłączony z gry na kilka miesięcy. Jego miejsce początkowo zajął Inaki Pena, a w międzyczasie sprowadzono z emerytury Wojciecha Szczęsnego.
Kolejne zmiany między słupkami miały miejsce w ubiegłe lato. Duma Katalonii sprowadziła Joana Garcię, który automatycznie został nową jedynką w zespole Hansiego Flicka. Ten transfer spowodował, że Ter Stegen spadł w hierarchii do roli trzeciego bramkarza.
Wiele wskazuje na to, że 33-latek, aby regularnie grać, będzie musiał zmienić otoczenie. Florian Plettenberg z serwisu Sky Sport Deutschland poinformował, że odejście bramkarza jest całkiem realne i wcale nie wykluczone. W grę wchodzi również wypożyczenie.
Coraz więcej wskazuje na to, że do zmiany klubu przekonany jest również sam Marc-Andre ter Stegen. Kilka źródeł w Hiszpanii sugeruje, że reprezentant Niemiec miał już przekazać Barcelonie wiadomość, że zgodzi się na odejście z klubu. Wszystko po to, aby wywalczyć miejsce w składzie na Mistrzostwa Świata 2026. W kontekście następnego zespołu wymieniało się w przeszłości m.in. Man United czy Newcastle.
Ter Stegen jest związany z Barceloną od 2014 roku. Łącznie rozegrał w klubie 422 spotkania, w których 175 razy zachował czyste konto. Jego aktualna umowa obowiązuje do czerwca 2028 roku.