Ter Stegen zdecydował. Już poinformował Barcelonę o decyzji!

10:19, 23. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sky Sport Deutschland

Marc-Andre ter Stegen zimą prawdopodobnie opuści Barcelonę. Jak podaje Sky Sport Deutschland w grę wchodzi wypożyczenie. Hiszpańskie media przekonują, że bramkarz chce odejść.

Marc-Andre ter Stegen
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona i Ter Stegen mogą zakończyć współpracę! Możliwe wypożyczenie

Marc-Andre ter Stegen przez osiem lat był niekwestionowaną jedynką w FC Barcelonie. Sytuacja uległa zmianie w momencie, gdy w poprzednim sezonie doznał poważnej kontuzji. Ze względu na uraz pleców został wyłączony z gry na kilka miesięcy. Jego miejsce początkowo zajął Inaki Pena, a w międzyczasie sprowadzono z emerytury Wojciecha Szczęsnego.

Kolejne zmiany między słupkami miały miejsce w ubiegłe lato. Duma Katalonii sprowadziła Joana Garcię, który automatycznie został nową jedynką w zespole Hansiego Flicka. Ten transfer spowodował, że Ter Stegen spadł w hierarchii do roli trzeciego bramkarza.

Wiele wskazuje na to, że 33-latek, aby regularnie grać, będzie musiał zmienić otoczenie. Florian Plettenberg z serwisu Sky Sport Deutschland poinformował, że odejście bramkarza jest całkiem realne i wcale nie wykluczone. W grę wchodzi również wypożyczenie.

Coraz więcej wskazuje na to, że do zmiany klubu przekonany jest również sam Marc-Andre ter Stegen. Kilka źródeł w Hiszpanii sugeruje, że reprezentant Niemiec miał już przekazać Barcelonie wiadomość, że zgodzi się na odejście z klubu. Wszystko po to, aby wywalczyć miejsce w składzie na Mistrzostwa Świata 2026. W kontekście następnego zespołu wymieniało się w przeszłości m.in. Man United czy Newcastle.

Ter Stegen jest związany z Barceloną od 2014 roku. Łącznie rozegrał w klubie 422 spotkania, w których 175 razy zachował czyste konto. Jego aktualna umowa obowiązuje do czerwca 2028 roku.

POLECAMY TAKŻE

Pedri
Gavi i Pedri dostali wiadomość. Gwiazda odchodzi z Barcelony!
Andreas Christensen
Barcelona może stracić piłkarza na rzecz Atletico. Ma odejść za darmo
Marc-Andre ter Stegen
Ter Stegen zdecydował. Już poinformował Barcelonę o decyzji!