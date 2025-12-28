Ter Stegen nie dla Aston Villi. Ten klub jest faworytem

Marc-Andre ter Stegen na pewno nie trafi w styczniu do Aston Villi. Zdaniem hiszpańskiego dziennikarza nowym klubem bramkarza może zostać Girona. Katalończycy zrobią wszystko, aby go pozyskać.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Girona zrobi wszystko, aby pozyskać w styczniu Ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen jeśli chce grać regularnie, a co za tym idzie wywalczyć miejsce w reprezentacji na Mistrzostwa Świata, musi zmienić klub. Od kilku miesięcy hierarchia w Barcelonie na pozycji bramkarza jest jasna. Jedynką został Joan Garcia, a dwójką Wojciech Szczęsny.

W związku z tym Ter Stegen nie ma absolutnie żadnych szans na grę. Choć wystąpił w ostatnim meczu Pucharu Króla, to była to jednorazowa sytuacja, która wynikała z dobroci byłego reprezentanta Polski. Szczęsny poprosił Flicka, aby postawił na jego rywala.

Na brak zainteresowania 33-latek na pewno nie może narzekać. Co chwilę pojawiają się doniesienia o ofertach dla niemieckiego bramkarza. Wśród najpoważniejszych kandydatów wymieniano ostatnio Aston Villę i Gironę. Z informacji, jakie ujawnił Alfredo Martinez wynika, że klub z Premier League absolutnie nie jest brany pod uwagę. W grę za to wchodzi zmiana zespołu wewnątrz La Liga.

Zdaniem dziennikarza Girona zamierza zrobić wszystko, co w ich mocy, aby podpisać kontrakt z Ter Stegenem. Transakcja miałaby charakter półrocznego wypożyczenia z pokryciem części wynagrodzenia. Taki ruch ma pomóc Barcelonie sprzedać go latem. Licznik występów kapitana Blaugrany zatrzymał się na ten moment na 423 spotkaniach.