Marc Andre ter Stegen tego lata może opuścić FC Barcelonę. Wszystko wskazuje na to, że przygoda Niemca w zespole Dumy Katalonii zakończy się dość szorstko, bowiem bramkarz chce od klubu 42 miliony euro za odejście z klubu.

Ter Stegen domaga się 42 milionów euro od Barcelony

Barcelona do listy nowych piłkarzy w tym letnim okienku transferowym najpewniej dołączy najpewniej także bramkarza. Wszystko bowiem wskazuje na to, że nowym graczem zespołu Hansiego Flicka zostanie Joan Garcia. Golkiper Espanyolu jest coraz bliżej klubu ze stolicy Katalonii i może się do niego przenieść za kilkadziesiąt milionów euro.

Jednocześnie oznacza to, że zespół Barcelony opuści Marc Andre ter Stegen, a więc dotychczasowy bramkarz numer dwa w tym sezonie. Według informacji przekazanych przez dziennik „Sport” rozstanie nie będzie jednak raczej przebiegło w zbyt przyjaznych warunkach. Wszystko przez fakt, że reprezentant Niemiec domaga się od klubu 42 milionów euro za odejście z Barcelony tego lata. To równowartość jego kontraktu, który wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku. Dla Dumy Katalonii to olbrzymia kwota.

Marc Andre ter Stegen w tym dla Barcelony rozegrał tylko dziewięć spotkań. To przez jego kontuzję, która latem spowodowała, że klub sprowadził Wojciecha Szczęsnego z emerytury. W sumie dla Dumy Katalonii reprezentant Niemiec rozegrał do tej pory 422 mecze. Serwis „Transfermarkt” wycenia bramkarza na 15 milionów euro.

