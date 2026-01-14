Ten transfer Arki się oddala?! Nie ma konkretów ws. obrońcy

Arka Gdynia od jakiegoś czasu stara się o Ariela Mosóra, ale na ten moment defensor zostaje w Rakowie. Nie ma bowiem konkretów ze strony Gdynian, o czym poinformował Kamil Głębocki z "Kanału Sportowego".

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Mosór wciąż daleko Arki

Arka Gdynia w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć oczywiście ich sytuacja nie jest rewelacyjna. Niemniej i tak podopieczni Dawida Szwargi rundę jesienną zakończyli na 12. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy, mając na koncie 21 punktów. To bilans lepszy chociażby od Widzewa Łódź czy Legii Warszawa, co biorąc pod uwagę wydatki na letnie transfery i fakt, że zespół z Trójmiasta jest beniaminkiem ligi, można uznać za spory jego sukces.

Niezależnie od tego wiadomo jednak, że na wiosnę Gdynian czeka walka o pozostanie w lidze i to najpewniej do ostatnich kolejek. Trudno bowiem spodziewać się, że drużyna z miejsca ruszy w górę tabeli, gdyż pamiętamy wszyscy liczne problemy m.in. w grze defensywnej oraz w zdobywaniu goli. Pomóc mają zimowe transfery, w tym ten awizowany od jakiegoś czasu, a więc Ariel Mosór. Nowe informacje w tej sprawie przekazał Kamil Głębocki z „Kanału Sportowego”.

Środkowy obrońca Rakowa Częstochowa wciąż jest dość daleko Arki. Rozegrał już dwa sparingi pod wodzą Łukasza Tomczyka i na ten moment zostaje on w zespole Medalików. Zdaniem dziennikarza, Gdynianie jeszcze nie przedstawili konkretów za defensora.

Ariel Mosór w tym sezonie rozegrał w sumie cztery mecze. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy ten 22-latek ma 106 występów, z czego większość w barwach Piasta Gliwice.

Zobacz także: Legia Warszawa wypożycza bramkarza! Wszystko już ustalone [NOWE INFORMACJE]