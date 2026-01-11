Ten piłkarz nie trafi do Rakowa. Jest także problem z drugim transferem

Raków Częstochowa był zainteresowany pozyskaniem Agusta Orri Thorsteinssona, ale tego transferu nie będzie. Są także wątpliwości co do sprowadzenia Marko Divkovicia, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Raków jednak bez dwóch awizowanych transferów?!

Raków Częstochowa w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze i z całą pewnością wiosną powalczy o mistrzostwo Polski. Kto wie, być może Medaliki nie są w tym wyścigu faworytem, ale mają sporo atutów, aby finalnie udało im się to osiągnąć. Poza tym przed ekipą spod Jasnej Góry także kolejna faza gry w Lidze Konferencji Europy. Przede wszystkim jednak wszyscy są ciekawi tego, jak zaprezentuje się nowy trener, Łukasz Tomczyk, który zastąpił wraz z końcem rundy Marka Papszuna.

Wiadomo jednak, że nowa twarz na ławce szkoleniowej ma być tylko częścią nowego Rakowa, który wprowadza zupełnie inną politykę dotyczącą chociażby transferów. Ma być mniej przepłacania oraz sprowadzania graczy z innych lig. Dlatego też okazuje się, że w klubie pojawiły się wątpliwości co do ruchów, które ostatnio były awizowane. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Raków ma wątpliwości dotyczące Marko Divkovicia. Lewy obrońca z Chorwacji wkrótce kończy 27 lat i klub raczej woli stawiać na młodszych piłkarzy z zagranicy, tak, aby można byłoby ich później sprzedać. Temat nie jest jednak zamknięty.

Z kolei zamknięta zdaje się być kwestia sprowadzenia Agusta Orri Thorsteinssona. Ten utalentowany Islandczyk ostatnio także był łączony z przenosinami do zespołu Rakowa Częstochowa, ale zdaniem Tomasza Włodarczyka, finalnie nie trafi do klubu.

Zobacz także: Wisła Kraków blisko transferów?! Królewski zapowiedział