Raków Częstochowa dopina pierwszy transfer. Prosto z Islandii

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Nowy skrzydłowy blisko Rakowa

Raków Częstochowa rundę jesienną zakończył z bardzo dobrymi wynikami. Trzeba powiedzieć, że niewiele wskazywało na tak pozytywną sytuację jeszcze na początku sezonu. Wówczas Medaliki nie dość, że słabo grały, to w dodatku jeszcze przegrywały sporo spotkań. Po czasie zespół Marka Papszuna przeszedł jednak przemianę i udało się wyprostować sytuację, a następnie piąć się w tabeli PKO Ekstraklasy oraz Ligi Konferencji Europy.

Wiadomo jednak, że Marka Papszuna już w Rakowie nie ma. Jest za to Łukasz Tomczyk i nieco nowa koncepcja zespołu spod Jasnej Góry, który ma stawia na młodszych graczy i nieco inaczej rozkładać akcenty w polityce transferowej. Stąd też najpewniej pierwszy ruch tej zimy będzie nieco inny, niż można byłoby się spodziewać. Według informacji przekazanych przez FootballScouta na platformie X, nowym piłkarzem Rakowa zostanie niejaki Agust Orri Thorsteinsson z ekipy Breidablik Kopavogur.

Ten raptem 20-letni skrzydłowy rodem z Islandii uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych graczy z tego kraju. Medaliki są bardzo blisko jego transferu i właściwie dopinane są szczegóły kontraktu. W tym sezonie na koncie tego zawodnika są dwa trafienia oraz dwie asysty w 14 meczach. W przeszłości występował on w młodzieżowych zespołach Genoi. Regularnie reprezentuje swoją młodzieżówkę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 150 tysięcy euro.

Zobacz także: Hiszpański gigant do końca chciał Pietuszewskiego! Piekarski wszystko ujawnił