Ten piłkarz Juventusu odstaje od reszty. Spalletti myśli o sprzedaży

Juventus wrócił na właściwe tory po przekonującym zwycięstwie w Bolonii. Drużyna Luciano Spallettiego zaprezentowała jakość i spójność, choć jeden zawodnik wyraźnie odstawał od reszty zespołu.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti jest zawiedziony formą Davida

Juventus po dwóch tygodniach bez zwycięstwa w Serie A i długiej przerwie od wygranej na wyjeździe wreszcie dał jasny sygnał. Mecz z Bologną pokazał różnicę jakości. Tym razem to Bianconeri kontrolowali wydarzenia na boisku i narzucali warunki gry.

Juventus wyglądał jak drużyna poukładana i pewna siebie. Zespół był zwarty, płynnie operował piłką i sprawiał wrażenie w pełni świadomego swojej przewagi. Bologna miała swoje usprawiedliwienia po trudnym tygodniu i podróży do Hiszpanii, ale nawet one nie zmieniają obrazu spotkania.

Juventus co prawda dopuścił rywala do kilku sytuacji. Michele Di Gregorio musiał interweniować na początku meczu, a poprzeczka pomogła mu jeszcze przed przerwą. Po raz pierwszy w sezonie były to jednak okazje podarowane przez Juve, a nie wypracowane przez przeciwnika.

Juventus miał jednak jeden słabszy punkt. David często przegrywał pojedynki przy podaniach prostopadłych i nie potrafił wykorzystać swoich atutów. Na tle skutecznego Opendy wypadł blado. Calciomercato donosi, że Spalletti nie jest zadowolony z jego formy. Kanadyjczyk zawodzi od momentu dołączenia do Starej Damy w lipcu. Nie sprawdza się u kolejnego trenera i coraz więcej mówi się o potencjalny transferze.

