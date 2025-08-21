SPP Sport Press Photo/ Alamy Na zdjęciu: Vinícius Júnior i Julio Enciso

Chelsea z transferem na przyszłość

Transfery, które przeprowadza Chelsea za pośrednictwem BlueCo (przede wszystkim Todd Boehly i Clearlake Capital), wzbudzają ogromne kontrowersje. Nie inaczej sytuacja wygląda w tym przypadku – Julio Enciso zmienia klubowe barwy i… w przyszłości zostanie zawodnikiem The Blues. Jednak na razie reprezentant Paragwaju przeniesie się do Francji i zasili szeregi drugiego zespołu należącego do wspomnianego konsorcjum.

David Ornstein ujawnił, iż na sprzedaży 21-latka Brighton zarobi 20 milionów euro kwoty podstawowej i nieujawnioną sumę bonusów. Enciso sezon 2025/26 spędzi w Ligue 1, gdzie zasili RC Strasbourg. Jednak docelowo będzie występował on w Chelsea, z którą podpisze kontrakt ważny przynajmniej do 30 czerwca 2031 roku.

Ofensywny pomocnik trafił do Europy w lecie 2022 roku – Brighton zapłacił za niego Libertadowi blisko 12 milionów. Druga połowę sezonu 24/25 Enciso rozegrał na wypożyczeniu w Ipswich Town, gdzie zanotował 13 spotkań, strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Natomiast w barwach Mew udało mu się zaliczyć 57 meczów (pięć bramek i sześć ostatnich podań).