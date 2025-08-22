Szymon Włodarczyk bliski transferu. Poleciał na testy medyczne

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Włodarczyk

Excelsior Rotterdam pozyska Szymona Włodarczyka

Szymon Włodarczyk seniorską karierę rozpoczął w Legii Warszawa, w której zadebiutował w PKO BP Ekstraklasie. Początkowo nie miał zapewnionego miejsca w pierwszym składzie, dlatego zdecydował się na transfer do Górnika Zabrze. W barwach 14-krotnych mistrzów Polski rozegrał 32 mecze na wszystkich frontach i zdobył dziewięć bramek.

W 2023 roku napastnik został wykupiony przez Sturm Graz za 2,2 miliona euro. Pobyt w Austrii nie okazał się jednak przełomowy. W poprzednim sezonie Włodarczyk spędził na drugim poziomie rozgrywkowym we Włoszech w barwach Salernitany. W obecnym sezonie w zespole z Grazu rozegrał jeden mecz w rezerwach, zdobywając jedną bramkę.

Teraz Szymon Włodarczyk zmierzy się z nowym wyzwaniem w Eredivisie. 22-letni snajper zostanie wypożyczony do Excelsioru Rotterdam, z możliwością wykupu po zakończeniu sezonu, o czym informuje dziennikarz „Meczyków” Tomasz Włodarczyk. Transfer zostanie sfinalizowany po testach medycznych, które zaplanowano na piątek.

Excelsior jest beniaminkiem Eredivisie i dotychczas przegrał oba mecze ligowe – z NEC Nijmegen (0:5) oraz w derbach z Feyenoordem (1:2). W najbliższy weekend ekipa z Rotterdamu zmierzy się na wyjeździe z faworyzowanym Utrechtem w ramach 3. kolejki.