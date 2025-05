Szymański przykuł uwagę dwóch klubów. Tam może trafić piłkarz Fenerbahce

Sebastian Szymański jest coraz częściej łączony z letnim transferem. Reprezentantem Polski interesuje się Lazio oraz Feyenoord. Mateusz Borek z Kanału Sportowego uważa, że były klub pomocnika jest zdeterminowany, aby ponownie go sprowadzić.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Feyenoord i Lazio rozważają transfer Sebastiana Szymańskiego

Sebastian Szymański od dwóch lat gra w Turcji, gdzie broni barw Fenerbahce. Po pierwszym sezonie, który był fenomenalny w wykonaniu reprezentanta Polski, pomocnik został jedną z największych gwiazd w klubie. Niestety obecna kampania nie była już tak udana, lecz nie przeszkodziło to w zainteresowaniu, jakim cieszy się 26-latek na rynku transferowym.

Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się informacje o możliwym transferze do innego zespołu. Nie jest tajemnicą, że Szymański często przymierzany jest do Serie A. Według portalu Sabah ofertę za polskiego piłkarza miało złożyć Lazio. Ewentualną przeprowadzkę do Rzymu w programie „Moc Futbolu” na Kanale Sportowym ocenił Tomasz Lipiński. Według dziennikarza pod względem sportowym lepszą opcją byłoby pozostanie w Fenerbahce.

– Lazio to nieoczywisty klub. Nie wiadomo, kto będzie trenerem. Jest duża rzesza kibiców, fajna atmosfera i miasto do życia, ale od strony sportowej znalazłbym więcej minusów. Wydaje mi się, że bogatszym klubem jest Fenerbahce patrząc na ich ruchy, więc nie sądzę, żeby Lazio mogło więcej zaoferować – powiedział Tomasz Lipiński w programie „Moc Futbolu” na Kanale Sportowym.

Z kolei Mateusz Borek poinformował, że Szymański jest marzeniem transferowym Feyenoordu. Warto przypomnieć, że w sezonie 2022/2023 Polak był piłkarzem klubu z Rotterdamu, zdobywając z nim mistrzostwo Holandii.

– Słyszymy, że w Rotterdamie jest wielkie marzenie polskiego środka pola, czyli Sebastian Szymański i Kuba Moder. Feyenoord mocno zabiega o jego powrót. Oni go fenomenalnie wspominają. Jest presja na to, aby wydać na Szymańskiego kilkanaście milionów euro – dodał Mateusz Borek.

Szymański w trwającym sezonie rozegrał 51 spotkań, w których zdobył 7 goli i zaliczył 9 asyst. Kontrakt z Fenerbahce ma ważny do czerwca 2027 roku.