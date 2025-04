Szymański na liście transferowej?! Masowa wyprzedaż w Fenerbahce

Fenerbahce planuje pozbyć się latem kilku czołowych zawodników. Jak podaje portal yaylahaber.com.tr na wylocie znalazł się m.in. Sebastian Szymański. Umowa Polaka obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Sebastian Szymański na wylocie z Fenerbahce

Sebastian Szymański od prawie dwóch lat zakłada koszulkę Fenerbahce. Reprezentant Polski latem 2023 roku trafił do Turcji za ok. 10 milionów euro. Poprzednim klubem środkowego pomocnika było Dynamo Moskwa, skąd był wypożyczony do Feyenoordu.

Początek w Stambule był niezwykle obiecujący. Szymański szybko stał się nie tylko gwiazdą zespołu, ale również ulubieńcem kibiców. Pierwszy sezon zakończył z dorobkiem 13 goli i 19 asyst w 55 meczach. Natomiast obecna kampania jest zdecydowanie słabsza, co zauważył m.in. zarząd tureckiego klubu. Ogólna forma kilku zawodników nie podoba się kierownictwu Fenerbache.

Szokujące doniesienia przekazał serwis yaylahaber.com.tr. Ich zdaniem powstała lista piłkarzy, którzy latem mogą odejść z klubu. Wśród nich znalazł się Sebastian Szymański. Oprócz niego zagrożeni są również Edin Dżeko, Dusan Tadić, Dominik Livaković czy Sofyan Amrabat.

Na chwilę obecną nie wiadomo, gdzie mógłby trafić Szymański. Warto jednak pamiętać, że 25-latek ma ważny kontrakt do połowy 2027 roku. W przeszłości łączono pomocnika m.in. z klubami w Niemczech, Anglii i we Włoszech.

W ostatni weekend Fenerbahce zaliczyło wpadkę w lidze, remisując z Kayserisporem (3:3). Tym samym podopieczni Jose Mourinho mocno utrudnili sobie walkę o mistrzostwo Turcji. Na sześć spotkań do końca sezonu strata do Galatasaray wynosi pięć punktów.