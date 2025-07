Mourinho czeka. Gwiazda PSG ma zakotwiczyć w Turcji

PSG może wkrótce pożegnać jedną ze swoich gwiazd. Według dziennikarza Santiego Aouny z FootMercato hiszpański ofensywny pomocnik Marco Asensio jest bliski transferu do Fenerbahce.

Marco Asensio blisko transferu z PSG do Fenerbahce

PSG w najbliższy weekend stanie przed szansą zdobycia kolejnego trofeum w 2025 roku. Tymczasem nie brakuje doniesień o zmianach kadrowych w zespole z Parc des Princes. Kluczowe informacje przekazał Santi Aouna.

Znany insider poinformował, że PSG osiągnęło porozumienie w sprawie transferu Marco Asensio. Teraz Fenerbahce musi uzgodnić indywidualne warunki kontraktu z zawodnikiem i jego otoczeniem, aby sfinalizować transakcję.

🚨🟡🔵🇪🇸 #SüperLig |



🔐 Accord trouvé entre le PSG et Fenerbahçe pour le transfert de Marco Asensio



❗️ Fenerbahçe tente désormais de trouver un accord contractuel avec le joueur espagnol https://t.co/iCIHesNi6u pic.twitter.com/vsVJrfMZbN — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 10, 2025

38-krotny reprezentant Hiszpanii, były gracz Realu Madryt, dołączył do PSG w lipcu 2023 roku. W minionym sezonie występował na wypożyczeniu w Aston Villi. Ogólnie w poprzedniej kampanii wystąpił 37 meczach strzelił 10 goli i zanotował pięć asyst. 29-latek w swoim piłkarskim CV ma kilka ekip. Swoje doświadczenie zebrał również w takich drużynach jak: Espanyol czy Mallorca. Piłkarz w trakcie kariery triumfował kilka razy w Lidze Mistrzów, a także sięgał po mistrzostwa Hiszpanii.

Jeśli transfer do Fenerbahce dojdzie do skutku, Asensio dołączy do Sebastiana Szymańskiego. W zespole Jose Mourinho będzie rywalizował o miejsce w składzie m.in. z Lincolnem i Emre Demirem. Turecka Super Lig rozpocznie się w drugi weekend sierpnia, a Fenerbahce w pierwszej kolejce zmierzy się z Alanyasporem.

