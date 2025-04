Szczęsny z czystym kontem. Hiszpanie ocenili występ bramkarza Barcelony

Wojciech Szczęsny zachował trzynaste czyste konto w FC Barcelonie. Polak przyczynił się do zwycięstwa z Realem Mallorca (1:0). Hiszpańskie media pozytywnie oceniły jego występ.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny z trzynastym czystym kontem w FC Barcelonie

FC Barcelona, choć brakowało jej skuteczności w polu karnym rywala, wygrała z Realem Mallorca (1:0). Tym razem w wyjściowej jedenastce znalazł się tylko jeden Polak. Z powodu kontuzji mecz opuścił Robert Lewandowski, którego w najbliższych tygodniach nie zobaczymy na boisko. Natomiast całe spotkanie rozegrał Wojciech Szczęsny, notując przy okazji trzynaste czyste konto od momentu debiutu w klubie.

Szczęsny nie miał zbyt wiele pracy we wtorkowy wieczór na Estadio Olimpico. Gdy musiał zapobiec utracie bramki, robił to w skutecznie, dwukrotnie interweniując. Do tego zaliczył trzy udane wyjścia oraz popisał się skutecznością podań na poziomie 95 procent.

Występ polskiego bramkarza został pozytywnie oceniony przez hiszpańskie media. Kataloński dziennik Sport wystawił mu notę 6, zauważając, że musiał zachować czujność przy dość eksperymentalnej obronie, jaką wystawił Hansi Flick. Z kolei Mundo Deportivo zwróciło uwagę na interwencję przy strzale głową obrońcy rywali – Antonio Raillo.

– Dwa szybkie wyjścia i interwencje ręką uchroniły zespół przed poważniejszymi problemami w pierwszych minutach. Przy eksperymentalnej obronie, Polak musiał być bardzo czujny, aby zanotować swoje trzynaste czyste konto w sezonie – napisał dziennik Sport, przyznając Szczęsnemu ocenę 6 w skali od 1 do 10.

– Obserwowany. Z Ter Stegenem w boksie na Polaka znów skierowane są wszystkie oczy. Musiał kilkukrotnie interweniować, by przerwać akcje Mallorki zagrywane na wolne pole. W drugiej połowie tylko raz zamarło mu serce – przy strzale głową Raillo – ocenił dziennik Mundo Deportivo.