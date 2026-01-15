Szymański dostał kolejną ofertę. Hiszpański klub chce skrzydłowego

20:07, 15. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Rudy Galetti

Sebastian Szymański wzbudził zainteresowanie ze strony Realu Betis - ujawnił Rudy Galetti. Reprezentant Polski może zastąpić w hiszpańskim klubie Giovaniego Lo Celso.

Sebastian Szymański
MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Real Betis monitoruje sytuację Sebastiana Szymańskiego

Sebastian Szymański już w zimowym oknie transferowym opuści Fenerbahce. Po odejściu Jose Mourinho ze stanowiska trenera w Stambule pozycja reprezentanta Polski w drużynie osłabła. Od grudnia tylko dwa razy pojawił się w pierwszym składzie tureckiego klubu.

Od pewnego czasu Polak łączony jest z przenosinami do francuskiego Stade Rennais, a porozumienie między klubami jest bardzo bliskie. Zespół z Ligue 1 ma zapłacić za 26-letniego skrzydłowego około 11 milionów euro plus bonusy. Francuska drużyna aktualnie zajmuje szóste miejsce w tabeli i traci dwa punkty do ligowego podium.

Teraz nowe informacje przekazał dziennikarz Rudy Galetti, który ujawnia, że również Real Betis planuje włączyć się do walki o Polaka. W hiszpańskim klubie w styczniu może odejść Giovani Lo Celso. Szymański mógłby wówczas zastąpić Argentyńczyka w linii pomocy.

W obecnym sezonie Szymański rozegrał 25 spotkań, w których zdobył dwie bramki i dorzucił dwie asysty. Były zawodnik Legii Warszawa trafił do tureckiego giganta latem 2023 roku z Dynamo Moskwa za blisko 10 milionów euro. Wcześniej błyszczał podczas wypożyczenia w Feyenoordzie Rotterdam. W barwach Fenerbahce 50-krotny reprezentant kraju rozegrał łącznie 133 mecze, strzelając 22 gole i notując 30 asyst.

