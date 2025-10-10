Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański chce odejść w styczniu z Fenerbahce

Sebastian Szymański w minione lato był tematem wielu spekulacji transferowych. Między innymi było głośno na temat ewentualnego przejścia do ligi francuskiej. Reprezentantem Polski zainteresowany był Olympique Lyon, który złożył ofertę za 26-latka. Na przeszkodzie stanął jednak ówczesny trener Fenerbahce – Jose Mourinho. The Special One bez chwili zastanowienia nie zgodził się na jego sprzedaż.

Wszystko wskazuje na to, że aktualnie Szymański ma otwarte drzwi, aby zmienić klub. Mourinho w Stambule już nie pracuje, a najbliższe miesiące to szansa dla Fenerbahce, aby zarobić konkretną sumę na Polaku. Co więcej, z informacji Sameta Cayira wynika, że piłkarz zmienił agenta. Mariusz Piekarski w rozmowie z dziennikarzem serwisu Fanatik potwierdził, że umowa z zawodnikiem wygasła.

Turecki dziennikarz sugeruje, że Szymański niemal na pewno opuści zimą Fenerbahce. Na dodatek serwis lyonfoot.com jest zdania, że w styczniu temat transferu do Olympique Lyon może wrócić, ponieważ latem piłkarz był zdecydowany na zmianę barw klubowych.

Szymański gra w Turcji od lipca 2023 roku, gdy trafił do Stambułu za ok. 10 milionów euro. Łącznie rozegrał w klubie 122 mecze, w których zdobył 22 bramki i zanotował 30 asyst. Wcześniej bronił barw Feyenoordu, Dynamo Moskwa i Legii Warszawa.