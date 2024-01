Wisła Płock w drugiej części sezonu w Fortuna 1 Lidze ma zamiar powalczyć co najmniej o miejsce premiowane gra w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Pomóc w zrealizowaniu tego celu ma Marcus Haglind-Sangre, który został nowym zawodnikiem Nafciarzy.

fot. Mateusz Ludwiczak / Wisła Płock S.A. Na zdjęciu: Marcus Haglind-Sangre

Wisła Płock po spadku z PKO Ekstraklasy w poprzedniej kampanii miała zamiar szybko wrócić do elity. Pierwsza część sezonu nie była jednak udana dla Nafciarzy. Po zimowej przerwie ekipa z Płocka ma jednak nadzieję na to, że uda się namieszać w ligowej rywalizacji. Klub poinformował o pozyskaniu nowego defensora.

“Marcus Haglind-Sangre został nowym zawodnikiem Wisły Płock. Kontrakt szwedzkiego zawodnika będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku” – brzmi komunikat opublikowany przez biuro prasowe klubu z Płocka.

28-latek dołączył do Wisły na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej bronił barw między innymi Orgryte i Akropolis IF.

– Tego piłkarza obserwowaliśmy już od dłuższego czasu. W jego temacie zgadza się tak naprawdę to, czego obecnie potrzebowaliśmy i szukaliśmy. Szwed to bardzo doświadczony obrońca w sile wieku, który w ostatnich latach miał pewne miejsce w składzie wszędzie, gdzie tylko grał. Do tego często z kapitańską opaską. W karierze miał okazję występować w kilku formacjach, co daje sztabowi szkoleniowemu sporo nowych opcji – tym bardziej że swobodnie operuje piłką obiema nogami – mówił dyrektor sportowy Wisły Płock – Dariusz Sztylka.

