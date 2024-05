Szok w Madrycie! Gwiazda Atletico odejdzie latem z klubu

Atletico Madryt oraz Memphis Depay nie doszli do porozumienia ws. nowego kontraktu. Holender wraz z zakończeniem sezonu stanie się wolnym zawodnikiem na rynku - poinformował Fabrizio Romano.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Memphis Depay odejdzie z Atletico Madryt

Atletico Madryt już za nieco ponad miesiąc straci jedną z największych gwiazd klubu. Los Colchoneros nie byli w stanie dojść z zawodnikiem do porozumienia ws. przedłużenia umowy, co oznacza, że Memphis Depay latem opuści szeregi zespołu ze stolicy Hiszpanii. O niespodziewanej decyzji poinformował Fabrizio Romano na portalu X. Decyzja o rozstaniu Atletico i Depaya jest o tyle zaskakująca, że kontrakt napastnika miał obowiązywać do czerwca 2025 roku. Aczkolwiek włoski dziennikarz uważa, że umowa wygasa nie za rok, ale na koniec obecnego sezonu.

Kontrakt 30-latka nie zostanie również przedłużony automatycznie, bowiem nie ma w nim takiego zapisu. Zatem z dniem 1 lipca Memphis Depay stanie się wolnym agentem i będzie mógł negocjować z każdym zainteresowanym nim klubem. Holender to nie jedyny piłkarz Rojiblancos, który opuści latem Madryt. Wcześniej klub poinformował, że nie przedłuży wygasającej umowy Mario Hermoso.

Depay do Atletico trafił zimą ubiegłego roku, lecz jego pobyt w zespole ze stolicy nie przebiegał idealnie. 30-latek często odwiedzał gabinet fizjoterapeuty, a łącznie przez kontuzję stracił aż 40 spotkań od momentu dołączenia do drużyny. W barwach Los Colchoneros wystąpił w 40 meczach, w których strzelił 13 goli i zaliczył 2 asysty. W swojej karierze grał w takich klubach jak FC Barcelona, Olympique Lyon czy Manchester United.