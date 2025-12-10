Szatnia Realu Madryt wybrała między Kloppem a Zidanem!

fot. Cesar Ortiz Gonzalez Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real szuka następcy Alonso. To faworyt szatni

Real Madryt reaguje na kryzys, w którym drużyna znajduje się od kilku tygodni. Po ostatniej ligowej porażce doszło do spotkania władz, podczas którego zasugerowano możliwość zwolnienia Xabiego Alonso. Do tego jeszcze nie doszło, ale szkoleniowiec może stracić pracę nawet po środowym meczu Ligi Mistrzów. Królewscy zmierzą się z Manchesterem City, a od wyniku może zależeć przyszłość Hiszpana.

Jego posada jest zagrożona nie tylko z powodu słabych rezultatów, ale też narastającego napięcia w szatni. Alonso ma być w konflikcie z niektórymi gwiazdami, w tym Viniciusem Juniorem czy Federico Valverde. Nie brakuje oczywiście zawodników, którzy dalej za nim stoją, ale koniec końców klubowi będzie łatwiej pożegnać trenera.

W przypadku zwolnienia Alonso, Real Madryt chciałby zatrudnić w jego miejsce nazwisko z najwyższej półki. Na szczycie listy życzeń znajdują się Zinedine Zidane oraz Juergen Klopp. Florentino Perez od dawna marzy o zatrudnieniu Niemca i może podjąć kolejną próbę. „Don Balon” ujawnia, że Francuz jest z kolei faworytem piłkarzy, którzy widzą w nim odpowiednią osobę do odbudowania i zjednoczenia szatni. W przeszłości świetnie radził sobie w roli lidera, za którym podążają zawodnicy.

Zidane szykuje się do powrotu, ale media łączą go głównie z posadą w reprezentacji Francji. Jeśli odmówi Królewskim, Perez będzie zabiegał o Kloppa.