Szachtar sprzedaje gwiazdę. Trafi do krajowego giganta

Szachtar Donieck wraca na rynek. Górnicy znowu dokonają dużej sprzedaży. Heorhij Sudakow przenosi się do Portugalii. O szczegółach transferu informuje Nicolo Schira.

Vitalii Kliuiev/ Alamy Na zdjęciu: Heorhij Sudakow (Szachtar Donieck - Ilves)

Szachtar zarobi na Sudakowie

Dopiero w 113 minucie emocjonującego boju z Servette Szachtar Donieck przechylił szalę na swoją korzyść i wywalczył awans do Ligi Konferencji. Decydujący cios w dogrywce zadał Kaua Elias, który skorzystał z dogrania Pedrinho. Dzień po zapewnieniu sobie gry w fazie ligowej europejskich pucharów, Nicolo Schira poinformował o kolejnym istotnym wydarzeniu dla klubu.

Piętnastokrotni mistrzowie Ukrainy, którzy swoje mecze w Europie będą rozgrywali na stadionie Wisły Kraków, wracają na rynek transferowy. Szachtar znowu solidnie zarobi na swoich gwiazdach. Schira ujawnił, że Heorhij Sudakow trafi do portugalskiego giganta. Nowym pracodawcą 22-latka będzie Benfica.

Ekipa z Lizbony zapłaci 28 milionów euro za kartę ofensywnego pomocnika. W porozumieniu między klubami zawarto także nieujawnioną kwotę bonusów. Ponadto Szachtar zapewnił sobie także 20% od przyszłej sprzedaży.

Sudakow to wychowanek Szachtara. 29-krotny reprezentant Ukrainy w poprzednim sezonie zdobył 15 bramek i zanotował 6 asyst w 37 meczach. W obecnych rozgrywkach zapisał na swoim koncie dwa ostatnie podania w dziesięciu pojedynkach.