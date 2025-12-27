Widzew Łódź ma bardzo ambitne plany związane z zimowym okienkiem. Na liście życzeń znajduje się Karol Świderski, który może opuścić Panathinaikos - informuje portal lodzkisport.pl.

fot. ANP Na zdjęciu: Karol Świderski i Robert Lewandowski

Widzew w grze o Świderskiego

Widzew Łódź podczas letniego okienka wydał na wzmocnienia kilka milionów euro i przystąpił do sezonu z wielkimi oczekiwaniami. Dyspozycja drużyny jesienią pozostawiała jednak wiele do życzenia. Bliżej jej do walki o utrzymanie, a nie europejskich pucharów, więc władze tej zimy chcą działać z jeszcze większą determinacją. Łodzianie potwierdzili już transfery Christophera Chenga, Lukasa Leragera oraz Osmana Bukariego. Za tego pierwszego zapłacili około pięciu milionów euro, bijąc tym samym rekord transferowy Ekstraklasy.

Na tym oczywiście nie koniec, gdyż rewolucja kadrowa będzie kontynuowana. Widzew jest łączony z nazwiskami reprezentantów Polski – Kamilem Grosickim czy Bartłomiejem Drągowskim – oraz gwiazd Ekstraklasy, w tym Afimico Pululu. Na radary trafił jeszcze jeden ciekawy piłkarz, którego transfer byłby hitem całej ligi.

Chodzi o Karola Świderskiego, który tej zimy może opuścić Panathinaikos. Portal lodzkisport.pl twierdzi, że Widzew myśli o jego transferze i spróbuje go zrealizować. Nie będzie oczywiście łatwo, gdyż 28-latek ma ważną umowę do 2028 roku i wciąż dużą zagraniczną renomę. Dla Panathinaikosu zdobył w sumie 12 bramek, a do tego dołożył trzy asysty. To również etatowy reprezentant Polski, który może liczyć na zaufanie Jana Urbana – był powoływany na każde zgrupowanie w 2025 roku.