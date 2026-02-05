Sterling na zakręcie kariery. Włoski gigant chce Anglika

Raheem Sterling jest wolnym zawodnikiem po odejściu z Chelsea. Jak informuje "The Sun", SSC Napoli prowadzi już wstępne rozmowy z angielskim skrzydłowym.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

SSC Napoli zainteresowane Raheemem Sterlingiem

Raheem Sterling w ubiegłym tygodniu rozwiązał kontrakt z Chelsea za porozumieniem stron, kończąc tym samym nieudany rozdział kariery na Stamford Bridge. Angielski skrzydłowy nie zdołał nawiązać do formy prezentowanej w czasach Manchesteru City. Nie zamierza jednak schodzić ze sceny i pozostaje zdeterminowany, by udowodnić, że wciąż może być wartościowym zawodnikiem dla klubu z najwyższej półki.

31-latek jest gotów zaakceptować obniżkę wynagrodzenia, jeśli pozwoli to odbudować formę i pewność siebie w nowym otoczeniu. Taka postawa znacząco zwiększa jego atrakcyjność na rynku transferowym, szczególnie dla klubów, które dotąd odstraszały wysokie wymagania finansowe zawodnika.

Według 'The Sun”, SSC Napoli ponownie wraca do pomysłu sprowadzenia Sterlinga. Anglik od dłuższego czasu znajduje się na radarze mistrzów Włoch. Już latem ubiegłego roku klub z Neapolu rozważał jego transfer, lecz rozmowy zakończyły się fiaskiem. Obecna sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej i przeprowadzka Anglika do Serie A staje się znacznie bardziej realna.

82-krotny reprezentant Anglii doskonale zna realia gry w klubach walczących co sezon o trofea i presję związaną z rywalizacją na najwyższym poziomie. Dodatkowego smaku tej historii dodaje możliwość ponownego spotkania z Kevinem De Bruyne. Obaj piłkarze świetnie znali się z czasów Manchesteru City, gdzie wspólnie sięgali po najważniejsze trofea w Anglii.