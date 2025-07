Sporting wpadł po uszy. Ogromne zamieszanie z klauzulą Gyokeresa

Viktor Gyokeres naciska na transfer do innego klubu. W międzyczasie Sporting CP może mieć poważny problem związany z klauzulą odstępnego. Za każdą odrzuconą ofertę muszą wypłacić agentowi piłkarza odszkodowanie - informuje serwis A Bola.

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Wymuszanie transferu, napięte relacje i odszkodowanie – Sporting w tarapatach

Viktor Gyokeres przez ostatnie dwa lata był absolutną gwiazdą ligi portugalskiej. Reprezentant Szwecji imponował skutecznością w barwach Sportingu CP. Po zakończeniu sezonu 2024/2025 napastnik uznał, że czas najwyższy na podjęcie nowych wyzwań. W związku z tym już dawno poprosił o transfer. Choć najpierw klub z Lizbony nie robił problemów, tak teraz sytuacja wymknęła się spod kontroli.

Sporting złamał obietnicę złożoną zawodnikowi i nie obniżył oczekiwań finansowych. W efekcie ewentualny transfer będzie możliwy jeśli na stole pojawi się oferta w wysokości 100 milionów euro, odpowiadająca klauzuli odstępnego. Natomiast z dniem 1 lipca w życie wchodzi inna klauzula, która umożliwia zmianę klubu przy kwocie rzędu 60 milionów euro. Jest jednak pewien haczyk.

W porównaniu do sumy odstępnego wynoszącej 100 mln euro taką propozycję Sporting ma prawo odrzucić. Jeśli zarząd zdecyduje się odmówić sprzedaży Gyokeresa to poniesie konsekwencje finansowe. Portal A Bola poinformował, że za każdą odrzuconą ofertę opiewającą na co najmniej 60 mln euro, klub będzie musiał wypłacić 10% wartości propozycji agentowi piłkarza w formie rekompensaty.

Relacje na linii Sporting – Gyokeres uległy ostatnio zdecydowanemu pogorszeniu. Doszło nawet do sytuacji, w której piłkarz odmówił powrotu do treningów z resztą zespołu w okresie przygotowawczym.

Szwed dołączył do Lwów latem 2023 roku z Coventry City za kwotę 24 milionów euro. Łącznie w barwach klubu zdobył aż 97 goli w 102 meczach.