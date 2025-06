ANP / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Nico Williams

Nico Williams podjął decyzję. Albo Barcelona, albo Bilbao

Nico Williams od wielu miesięcy jest bohaterem medialnych spekulacji. Skrzydłowy Athleticu Bilbao najczęściej był łączony z przeprowadzką do Katalonii, ale oprócz tego zainteresowanie jego transferem wyraziły takie kluby jak m.in. Arsenal i Bayern Monachium.

Kataloński serwis SPORT poinformował, że Nico Williams podjął już decyzję. Gwiazdor chce kontynuować grę w Hiszpanii i rozważy tylko dwie opcje. Pierwsza z nich to pozostanie w Bilbao, które zaoferowało mu już nowy kontrakt ze znaczącą podwyżką. Natomiast druga możliwość to przenosiny do FC Barcelony. Piłkarz czeka teraz na ruch ze strony Dumy Katalonii.

SPORT przekonuje, że Barcelona skontaktowała się zarówno z zawodnikiem, jak i z jego agentem. Nico Williams jest całkowicie otwarty na transfer oraz na dostosowanie się do sytuacji finansowej klubu. Jednak mimo tego wciąż nie jest on pierwszym wyborem zarządu Blaugrany, która pracuje nad transferem Luisa Diaza. Z tego powodu poproszono Williamsa, aby poczekał z ostateczną decyzją.

Według źródła w tym momencie przekaz otoczenia piłkarza jest jasny. Jeśli nie odnowi umowy z Athletkiem Bilbao, to dlatego, że podpisze kontrakt z Barceloną. Trzecia opcja nie jest rozważana, a więc Bayern i Arsenal mogą skupić się na innych celach.

Ważne jest również to, że Hansi Flick rozmawiał już bezpośrednio z Williamsem. Niemiecki trener wyjaśnił piłkarzowi, jak wpasuje się w jego system. Skrzydłowy ma pełne poparcie szkoleniowca, ale decyzja zależy od zarządu Barcelony.