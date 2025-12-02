Sommer odchodzi! Inter wytypował następcę

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Yann Sommer

Guglielmo Vicario kandydatem na nową „jedynkę” Interu

Inter Mediolan będzie musiał poszukać nowego bramkarza w najbliższych miesiącach. Jest już niemal pewne, że po zakończeniu sezonu z klubem pożegna się Yann Sommer. Reprezentant Szwajcarii ma ważny kontrakt do czerwca a La Gazzetta dello Sport uważa, że umowa nie zostanie przedłużona. Oznacza to, że po trzech latach między słupkami Nerazzurrich nastąpi kolejna ważna zmiana.

Sommer trafił do Mediolanu latem 2023 roku, zastępując w bramce Andre Onanę. Pierwszy sezon w jego wykonaniu był niesamowity, gdyż zachował aż 19 czystych kont w 34 meczach ligowych, tracąc jedynie 19 goli. Bardzo dobrze radził sobie również w poprzedniej kampanii. Trwające rozgrywki nie są jednak tak udane, jak poprzednie. Sommer zbiera wiele krytycznych słów za przydarzające się błędy. Media wytykają mu również zbyt niski wzrost jak na bramkarza. W Mediolanie myślą więc o zmianie, a wygasający kontrakt ułatwia sprawę.

Nową „jedynką” Interu w przypadku odejścia Sommera ma zostać Guglielmo Vicario, czyli bramkarz Tottenhamu. Reprezentant Włoch to bardzo dobrze znana postać w Serie A. W przeszłości był związany m.in. z Empoli, Cagliari, Venezią czy Perugią. Na poziomie Serie A rozegrał 73 mecze. Od sezonu 2023/2024 gra w Premier League, gdzie należy do grona topowych golkiperów w lidze.

Na ten moment podopieczni Cristiana Chivu zajmują 3. miejsce w tabeli. W najbliższych dniach czeka ich seria meczów z Venezią, Como, Liverpoolem i Bologną.