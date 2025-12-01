Inter Mediolan na rynku transferowym. Bramkarz i obrońca pilnie poszukiwani

Inter Mediolan w najbliższych miesiącach będzie musiał wzmocnić kilka pozycji. Zebraliśmy więc najważniejsze plotki transferowe z ostatniego miesiąca, aby sprawdzić, kto może trafić w styczniu do klubu. Wśród obserwowanych zawodników znalazł się Federico Chiesa.

D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Bonny, Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez i Federico Dimarco

Inter Mediolan – plotki transferowe

Inter Mediolan podczas zimowego okna transferowego będzie miał okazję, aby uzupełnić kadrę pierwszego zespołu. Jednocześnie styczeń będzie miesiącem, w którym zapadną kluczowe decyzje dot. przyszłości kilku zawodników. Latem wygasają kontrakty aż sześciu piłkarzom, z czego trzech z nich to gracze wyjściowej jedenastki (Yann Sommer, Francesco Acerbi i Henrikh Mkhitaryan).

Na sześć miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu piłkarze mogą negocjować z dowolnym klubem. Tak więc dla Nerazzurrich będzie to okazja do znalezienia kilku ciekawych zawodników, którzy dołączą do zespołu na zasadzie wolnego transferu. Jak wszyscy dobrze wiemy Beppe Marotta, czyli obecny prezydent Interu do niedawna był mistrzem przeprowadzania takich transakcji. Z racji wieku trudno spodziewać się, aby Acerbi czy Mkhitaryan dostali nową umowę. Sommer, choć jak na bramkarza ma przed sobą jeszcze kilka lat gry, to ostatnio zbiera negatywne recenzje za swoje występy. Tak więc sprowadzenie bramkarza, obrońcy i pomocnika wydaje się jednym z kluczowych punktów na nadchodzące miesiące. Natomiast z klubem łączeni są także gracze na innych pozycjach. Zebraliśmy wszystkie najważniejsze plotki transferowe, które pojawiły się w listopadzie, aby przedstawić, czego kibice Interu mogą spodziewać się w styczniu.

Bramkarz poszukiwany. Kto zostanie nową „jedynką” Interu?

Kluczowa pozycja, czyli bramkarz. Od dekad Inter nie ma żadnego problemu z zabezpieczeniem bramki. Schedę po Samirze Handanoviciu przejął Andre Onana, a następnie „jedynką” został Yann Sommer. Szwajcar gra jednak poniżej oczekiwań i często wytyka mu się zbyt niski wzrost jak na bramkarza. Biorąc pod uwagę wygasający kontrakt, nic dziwnego, że Il Biscione szukają godnego następcy.

Najgłośniejsze nazwisko, a zarazem wywołujące wiele kontrowersji to Mike Maignan. Aktualnie bramkarz Milanu, lecz wygasająca umowa sprawia, że może zmienić klub za darmo. O zainteresowaniu Francuzem pisał dziennik Corriere della Sera, który podkreślił, że choć klub preferuje młodszych zawodników, to przy tak głośnym potencjalnym transferze obowiązuje zasada „nigdy nie mów nigdy„.

Inny bramkarz, który również przymierzany jest do Interu to Elia Caprile. Postać dobrze znana na włoskim podwórku, gdyż od kilku sezonów przebija się w hierarchii włoskich golkiperów. Obecnie broni barw Cagliari, gdzie zbiera pozytywne recenzje. Zdaniem La Gazzetta dello Sport zarząd mediolańskiego klubu widzi w 24-latku wymarzonego następcę Yanna Sommera.

Oprócz wymienionej wyżej dwójki z Interem Mediolan są łączeni także inni bramkarze. W mediach można było przeczytać o takich graczach jak Alex Meret (Napoli), Noah Atubolu (Freiburg), Illan Meslier (Leeds United) czy Emiliano Martinez (Aston Villa).

Bramkarze łączeni z Interem Mediolan:

Mike Maignan

Elia Caprile

Alex Meret

Noah Atubolu

Illan Meslier

Emiliano Martinez

Acerbi odchodzi! Inter będzie musiał znaleźć nowego stopera

Tercet środkowych obrońców to jeden z najmocniejszych punktów Interu Mediolan jeszcze od czasów Antonio Conte. Latem z klubem pożegna się Francesco Acerbi, który ma przenieść się do Arabii Saudyjskiej. Wygasa również umowa Stefana De Vrija. Nie wiadomo, czy na stałe wykupiony zostanie Manuel Akanji. Transfer nowego stopera będzie zatem ważnym punktem na rynku transferowym.

La Gazzetta dello Sport jako jednego z kandydatów do zastąpienia De Vrija wymieniła Joela Ordoneza z Club Brugge. Ekwadorczyk jest do wzięcia za ok. 25 milionów euro. Co więcej, wpisuje się w politykę transferową, jaką Inter stosuje od kilku miesięcy, czyli transfery młodych zawodników z myślą o przyszłości.

Drugi z kandydatów, którego z Mediolanem łączy Il Messaggero jest Mario Gila. W przypadku Hiszpana transfer byłby trudny do przeprowadzenia. Po pierwsze Maurizio Sarri uważa go za kluczowego zawodnika Lazio. Po drugie w przeszłości rzymianie odrzucili ofertę Interu opiewającą na 20 milionów euro. Warto dodać, że 50% z następnego transferu trafi na konto Realu Madryt.

W kuluarach mówi się również o dwóch topowych obrońcach jak Marc Guehi i Dayot Upamecano. Problem w tym, że obaj przyciągają uwagę największych klubów w Europie. Pod względem finansowym Inter nie może z nimi konkurować.

Oprócz wymienionych zawodników padały również mniej znane nazwiska jak Branimir Mlacić (Hajduk Split), Tarik Muharemović (Sassuolo) czy Brooke Norton-Cuffy (Genoa).

Środkowi obrońcy łączeni z Interem Mediolan:

Joel Ordonez

Mario Gila

Marc Guehi

Dayot Upamecano

Branimir Mlacić

Tarik Muharemović

Brooke Norton-Cuffy

Jeszcze jeden środkowy pomocnik? Ederson łączony z Interem

Środek pola to kolejny obszar, o który Inter przez lata mógł być spokojny. Nicolo Barella i Hakan Calhanoglu robią swoje, ale brakuje trzeciego piłkarza, który uzupełni tercet, tak jak w przeszłości uzupełniał go Marcelo Brozović i Henrik Mkhitaryan. Ormianin wciąż jest w klubie, ale jego umowa wygasa. Piotr Zieliński może liczyć na rolę zawodnika rezerwowego, a Petar Sucić dopiero co trafił do klubu.

Kto więc może uzupełnić drugą linię Nerazzurrich? W ostatnich dniach pojawił się jeden mocny kandydat, a konkretnie Ederson. Wydaje się, że Atalanta pogodziła się ze stratą piłkarza i wyceniła go na ok. 30-40 milionów euro. I to właśnie cena może stanowić duży problem. Latem Il Biscione sprowadzili dwóch pomocników, więc nie wiadomo, czy ponownie będą chcieli wydać tak dużo na kolejnego piłkarza.

W kontekście Interu przewija się również Nico Paz. Trudno jednak mieć nadzieje, że Argentyńczyk trafi na Giuseppe Meazza. Wszystko wskazuje, że przeznaczeniem młodego piłkarza jest powrót na Bernabeu, czyli do Realu Madryt, którego jest wychowankiem. Bardziej realne opcje, o których pisały włoskie media to Morten Frendrup i Adrian Bernabe, czyli gracze kolejno Genoi i Parmy.

Środkowi pomocnicy łączeni z Interem Mediolan:

Ederson

Nico Paz

Adrian Bernabe

Morten Frendrup

Dwa miejsca, czterech kandydatów – Inter obserwuje więcej napastników

Dwóch napastników – tylko tylu może grać jednocześnie na boisku, a w kadrze pierwszego zespołu jest ich czterech: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Bonny i Pio Esposito. Mimo to lista zawodników łączonych z Interem jest imponująca.

W ostatnich dniach by głośno o utalentowanym niemieckim piłkarzu. Do mediolańczyków przymierzany jest Karim Adeyemi. O potencjalnym transferze pisał dziennik Bild, zaznaczając, że profilem piłkarza idealnie pasuje do koncepcji Cristiana Chivu. Obok niego duże nazwisko to także Federico Chiesa. Reprezentanta Włoch nikomu przedstawiać nie trzeba. O jego powrocie do Serie A pisze się od prawie roku. Ze względu na brak gry w Liverpoolu sam piłkarz naciska na powrót na Półwysep Apeniński.

Fani włoskiego futbolu mogą kojarzyć także takiego piłkarza jak Giovane. Brazylijczyk niedawno trafił do Serie A, gdzie reprezentuje Hellas Werona, lecz już zdążył przykuć uwagę topowych włoskich drużyn w tym Interu Mediolan. Pozostali ofensywni zawodnicy łączeni z klubem to Iliman Ndiaye (Everton) i Said El Mala (FC Koln).

Napastnicy łączeni z Interem Mediolan: