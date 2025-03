Slot zaakceptował głośny transfer. Liverpool rozpoczął rozmowy

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Milos Kerkez celem transferowym Liverpoolu

Liverpool intensywnie poszukuje nowego lewego obrońcy, który mógłby stać się przyszłościowym następcą Andy’ego Robertsona. The Reds pierwsze kroki poczynili już w zimowym oknie transferowym, ale wówczas szanse na powodzenie jakiejkolwiek transakcji były znikome.

Teraz temat powrócił, ponieważ Liverpool nadal wykazuje zainteresowanie pozyskaniem Milosa Kerkeza z Bournemouth. Węgierski defensor rozgrywa znakomity sezon i w ten sposób trafił na listę życzeń dużo większych klubów. 21-latek wydaje się wprost idealnym kandydatem do wzmocnienia drużyny The Reds, co potwierdzają najnowsze doniesienia.

Okazuje się, że Liverpool nawet rozpoczął rozmowy z Węgrem, ale teraz będzie mógł przejść do znacznie konkretniejszych kroków. Zgodę na zakontraktowanie piłkarza wyraził Arne Slot, który zyskał wielki szacunek na Anfield i na pewno będzie miał spory wpływ na decyzje transferowe klubu.

Według raportów Kerkez to piłkarz, który dobrze odnajduje się w grze ofensywnej. Piłkarz dysponuje solidnym dośrodkowaniem, a oprócz tego cechuje go odpowiedzialność w defensywie, co na pewno jest istotnym atutem dla Arne Slota. Liverpool będzie musiał za niego zapłacić kwotę w granicach 50 milionów euro.