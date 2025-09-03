Abramowicz mógł opuścić Jagiellonię! Chciał go klub z Ligue 1

Sławomir Abramowicz tego lata znalazł się na celowniku Lorient. Klub z Ligue 1 był zainteresowany bramkarzem Jagiellonii Białystok. Jednak polski klub oczekiwał kwoty, która okazała się dla nich zbyt wysoka - donosi Przegląd Sportowy Onet.

PressFocus Na zdjęciu: Sławomir Abramowicz

Sławomir Abramowicz mógł wzmocnić Lorient

Sławomir Abramowicz od miesięcy udowadnia, że nieprzypadkowo jest podstawowym bramkarzem Jagiellonii Białystok. Postawienie na 21-latka między słupkami jest ogromnym sukcesem klubu oraz samego Adriana Siemieńca. Golkiper jest kluczowym zawodnikiem w ekipie z Podlasia. Nie będzie niespodzianką, jeśli białostocczanie zarobią na jego odejściu olbrzymie pieniądze.

Jak się okazuje, Sławomir Abramowicz już tego lata mógł opuścić szeregi Jagiellonii Białystok. „Przegląd Sportowy Onet” był blisko przeprowadzki do Ligue 1. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Lorient. Francuzi byli zdeterminowani, aby pozyskać polskiego golkipera. Na przeszkodzie jednak stanęły im oczekiwania finansowe Dumy Podlasia.

Jagiellonia Białystok zażyczyła sobie za Sławomira Abramowicza aż 4,5 miliona euro. Ekstraklasowicze chcieli mieć również procent od przyszłej sprzedaży 21-latka. Na takie warunki nie zgodziło się Lorient. Oczekiwania Dumy Podlasia były zbyt wygórowane dla francuskiego zespołu.

Sławomir Abramowicz dotychczas rozegrał 73 spotkania między słupkami Jagiellonii Białystok. Młodzieżowy reprezentant Polski może się pochwalić bardzo dobrą liczbą zachowanych czystych kont. Udało mu się aż 23 mecze zakończyć bez straconego gola.