Śląsk Wrocław zainteresowany nowym skrzydłowym. W CV ma Anderlecht

Mo Dauda znalazł się pod lupą Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław po spadku z PKO BP Ekstraklasy przeprowadził rewolucję w kadrze pierwszego zespołu. Z wrocławskim klubem pożegnało się aż siedemnastu zawodników. W ich miejsce sprowadzono jak dotąd dziesięciu nowych piłkarzy. Pierwszoligowca wzmocnili m.in. Michał Szromnik, Patryk Sokołowski, Luka Marjanac czy Besar Halimi. Niebawem do tego grona może dołączyć kolejny nowy nabytek.

Wiele wskazuje na to, że Śląsk skupił się na poszukiwaniach nowego skrzydłowego. W tym celu przeprowadzono obserwację rynku hiszpańskiego, gdzie uwagę 2-krotnego mistrza Polski przykuł Mohammed Dauda, czyli piłkarz CD Tenerife.

Mo Dauda, choć jest związany kontraktem z CD Tenerife, to ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w UD Ibiza. Na trzecim poziomie rozgrywkowym rozegrał 20 spotkań, w których zdobył 6 goli i zanotował jedną asystę. W lipcu wrócił jednak do swojego klubu, który spadł z Segunda Division. Wobec tego 27-latek rozgląda się za nowym wyzwaniem. Jak informuje Angel Garcia, zainteresowanych Ghańczykiem jest co najmniej kilka drużyn, lecz to Śląsk Wrocław ma być faworytem do pozyskania skrzydłowego.

Dauda oprócz Ibizy i Tenerife ma dość bogate CV. W przeszłości reprezentował takie kluby jak RSC Anderlecht, Vitesse, FC Cartagena czy Esbjerg fB. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje do czerwca 2026 roku.