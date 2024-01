IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Borthwick-Jackson w meczu Śląska

Boczny defensor dołączył do Śląska przed sezonem

Wystąpił w trzech spotkaniach pierwszego zespołu

Zawodnik ten ma ogrywać się na wypożyczeniu w Szkocji

Czas na szkocką Premiership

Cameron Borthwick-Jackson trafił do Śląska Wrocław przed rozpoczęciem obecnego sezonu. Wystąpił do tej pory w dwóch meczach Ekstraklasy i w jednym spotkaniu Pucharu Polski. Anglik rozegrał również pięć spotkań w trzecioligowych rezerwach wrocławskiego klubu.

By mieć więcej szans na regularną grę lewy defensor przenosi się do Szkocji. Ross County to klub z tamtejszej Premiership. Borthwick-Jackson ma występować tam do końca bieżącego sezonu i następnie powrócić bogaty o nowe doświadczenia do Wrocławia.

Boczny obrońca Śląska Wrocław, Cameron Borthwick-Jackson, został wypożyczony do @RossCounty, klubu ze szkockiej ekstraklasy. Po zakończeniu sezonu Anglik wróci do Wrocławia ⚽



Powodzenia i do zobaczenia, Cameron! — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) January 18, 2024

Przypomnijmy, że 26-latek jest wychowankiem Manchesteru United. W czasie dorosłej kariery grał w barwach takich ekip jak Wolverhampton, Scunthorpe czy Burton Athletic.

