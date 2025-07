Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Vesga oraz Jorge Yriarte

Oficjalnie: Jorge Yriarte wzmocnił Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław przyszły sezon spędzi w Betclic 1. Lidze, po tym jak spadł z rozgrywek PKO Ekstraklasy. Władze klubu chcą jak najszybszego powrotu do elity, więc szybko zabrały się do pracy na rynku transferowym. Wojskowym udało się dopiąć wiele interesujących wzmocnień. Najciekawiej na papierze zapowiada się przyjście Patryka Sokołowskiego z Cracovii.

Tymczasem w sobotnie popołudnie Śląsk Wrocław ogłosił kolejny transfer. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdzone zostało przyjście Jorge Yriarte. Wenezuelczyk został przez Wojskowych wykupiony z hiszpańskiego Eibaru. Pomocnik związał się z pierwszoligowcem umową do 30 czerwca 2026 roku. W umowie widnieje również zapis, który umożliwia przedłużenie współpracy o kolejne 12 miesięcy.

Niemalże całą piłkarską karierę spędził w Hiszpanii, w tym roku zadebiutował w reprezentacji Wenezueli, a teraz chce coś udowodnić we Wrocławiu! 💚#Yriarte2027 pic.twitter.com/lnAfIoGQDc — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) July 12, 2025

– Przeprowadzka do Polski będzie dla mnie dużym wyzwaniem i to mnie nakręca Mam nadzieję, że szybko poczuję się tu jak w domu i pokażę, na co mnie stać. Nadrzędnym celem będzie oczywiście powrót do Ekstraklasy – powiedział 25-latek na łamach strony klubowej.

Jorge Yriarte miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Realu Murcii. Wenezuelczyk rozegrał 26 spotkań, w których udało mu się strzelić jednego gola.