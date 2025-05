Widzew Łódź sięga po spadkowicza. Warunki dogadane

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Peter Pokorny

Śląsk straci pomocnika? Jest dogadany z Widzewem

Śląsk Wrocław stracił matematyczne szanse na utrzymanie w Ekstraklasie. Do końca sezonu pozostały jeszcze dwie kolejki – później dojdzie w klubie do prawdziwej rewolucji. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość trenera Ante Simundzy, którego umowa byłaby automatycznie przedłużona w przypadku pozostania w elicie. Z pewnością dojdzie także do wielu zmian kadrowych, tak aby zmniejszyć koszty utrzymania zespołu.

Pierwsze nazwiska szykują się do opuszczenia Wrocławia. Portal slasknet.com donosi, że z drużyny odejdzie Peter Pokorny, który zdążył już się porozumieć z Widzewem Łódź. Pomocnik w ostatnim czasie znalazł się na cenzurowanym – nie brakuje sugestii, że symuluje problemy zdrowotne, tak aby nie wrócić do gry. Nie chce bowiem, aby jego wygasająca latem umowa automatycznie się przedłużyła, a brakuje do tego bardzo niewiele. Śląskowi wystarczyłoby go wystawić w dwóch ostatnich meczach sezonu.

Wyniki badań Pokornego nie wskazują, aby miał jakikolwiek uraz, a ten w dalszym ciągu skarży się na ból. Kibice mają mu za złe, że wymusza odejście w takim stylu, gdyż wcześniej był bardzo ważnym punktem wyjściowej jedenastki.

Jeśli w najbliższym czasie nie dojdzie do żadnego zwrotu akcji, Pokorny pozostanie w Ekstraklasie, mimo spadku Śląska Wrocław. Jego nowym klubem zostanie Widzew Łódź.