PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Oficjalnie: Michał Rosiak wzmocnił Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław miał trudne wejście w nowy sezon. Podopieczni Ante Simundzy jednak ustabilizowali formę i dziś zajmują trzecią lokatę w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Wojskowi tuż przed przerwą reprezentacyjną odnieśli zwycięstwo nad GKS-em Tychy (2:1). Natomiast w kolejnym spotkaniu czeka ich rywalizacja na własnym stadionie z Puszczą Niepołomice.

W środowe popołudnie Śląsk Wrocław przygotował niespodziankę swoim kibicom. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszony został transfer Michała Rosiaka. Polski pomocnik dotychczas był związany z młodzieżowymi zespołami Arsenalu. Teraz 19-latek podpisał z pierwszoligowcem roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

– Śląsk to wielki klub, który chce jak najszybciej wrócić na należne mu miejsce, a ja chcę w tym pomóc. Szansa na grę w tym zespole, przy takiej publiczności, to ogromny przywilej. Mogę zapewnić, że zawsze będę dawał z siebie wszystko – powiedział Michał Rosiak na łamach strony klubowej.

Michał Rosiak rozegrał łącznie 31 spotkań w zespole Arsenalu do lat 21. W tym czasie pomocnik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę. 19-latek miał także epizody, kiedy znajdował się w kadrze meczowej pierwszej drużyny Kanonierów.