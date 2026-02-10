Śląsk krok od transferu napastnika. 12 goli w jednym sezonie

Śląsk Wrocław jest bliski pozyskania nowego napastnika. Piotr Potępa z portalu iGol.pl informuje, że na Dolny Śląsk przeniesie się Timotej Jambor. Słowak w swoim najlepszym sezonie zdobył 12 bramek.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Timotej Jambor i Christian Garcia

Śląsk szuka nowego snajpera

Trwa walka o ekspresowy powrót do krajowej elity. Śląsk Wrocław chce opuścić szeregi Betclic 1. Ligi po jednym sezonie i w tym celu wzmacnia kadrę. W zimowym okienku na Tarczyński Arenę trafili już Lamine Ba i Michał Mokrzycki. Teraz Wojskowi finalizują transfer napastnika. O poszukiwaniach zawodnika na tę pozycję informowaliśmy już kilka dni temu.

Piotr Potępa ujawnił, że bliski dołączenia do ekipy z Dolnego Śląska jest Timotej Jambor. Młodzieżowy reprezentant Słowacji aktualnie przechodzi konieczne badania. – Jeśli testy wyjdą pozytywnie, zawodnik rumuńskiego FC Rapid 1923 dołączy do Śląska na zasadzie wypożyczenia. W umowie zawarta jest opcja wykupu – dodał redaktor portalu iGol.pl.

Jambor w trwających rozgrywkach zanotował 15 potkań, w których strzelił tylko dwa gole. Na murawie łącznie spędził nieco ponad 450 minut. Natomiast w swoim najlepszym sezonie (2021/22) w 41 spotkaniach zdobył 13 bramek w koszulce MŠK Žilina, w tym pięć w młodzieżowej Lidze Mistrzów.