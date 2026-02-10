Śląsk krok od transferu napastnika. 12 goli w jednym sezonie

16:48, 10. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Piotr Potępa (iGol.pl)

Śląsk Wrocław jest bliski pozyskania nowego napastnika. Piotr Potępa z portalu iGol.pl informuje, że na Dolny Śląsk przeniesie się Timotej Jambor. Słowak w swoim najlepszym sezonie zdobył 12 bramek.

Timotej Jambor i Christian Garcia
Obserwuj nas w
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Timotej Jambor i Christian Garcia

Śląsk szuka nowego snajpera

Trwa walka o ekspresowy powrót do krajowej elity. Śląsk Wrocław chce opuścić szeregi Betclic 1. Ligi po jednym sezonie i w tym celu wzmacnia kadrę. W zimowym okienku na Tarczyński Arenę trafili już Lamine Ba i Michał Mokrzycki. Teraz Wojskowi finalizują transfer napastnika. O poszukiwaniach zawodnika na tę pozycję informowaliśmy już kilka dni temu.

Piotr Potępa ujawnił, że bliski dołączenia do ekipy z Dolnego Śląska jest Timotej Jambor. Młodzieżowy reprezentant Słowacji aktualnie przechodzi konieczne badania. – Jeśli testy wyjdą pozytywnie, zawodnik rumuńskiego FC Rapid 1923 dołączy do Śląska na zasadzie wypożyczenia. W umowie zawarta jest opcja wykupu – dodał redaktor portalu iGol.pl.

Jambor w trwających rozgrywkach zanotował 15 potkań, w których strzelił tylko dwa gole. Na murawie łącznie spędził nieco ponad 450 minut. Natomiast w swoim najlepszym sezonie (2021/22) w 41 spotkaniach zdobył 13 bramek w koszulce MŠK Žilina, w tym pięć w młodzieżowej Lidze Mistrzów.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź