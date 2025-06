Śląsk dokonuje transferowego hitu! To niedawny piłkarz Pogoni Szczecin

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk sprowadzi Mariusza Malca

Śląsk Wrocław po słabym sezonie spadł z PKO Ekstraklasy jako wicemistrz kraju. To było dla wszystkich kibiców w Polsce sporym zaskoczeniem o tym, że historia ta wydaje się być absolutnie niemożliwa do wydarzenia się. A jednak. Niemniej w klubie z Dolnego Śląska wszyscy mają ambicje i nadzieje na to, że uda się wrócić do elity już w pierwszym sezonie i pójść drogą chociażby Lechii Gdańsk.

O takich planach najlepiej świadczą transfery. Do tej pory zespół z Wrocławia potwierdził sprowadzenie m.in. Marcina Warchoła, a więc czołowego strzelca ligi z poprzedniego sezonu oraz Michała Szromnika, który wrócił do klubu. Teraz z kolei bardzo blisko dołączenia do Śląska jest Mariusz Malec, o czym poinformował Mateusz Janiak z „Przeglądu Sportowego Onet”. Środkowy obrońca niedawno pożegnał się z Pogonią Szczecin, gdzie przez ostatnie sezony był ważną postacią.

Mariusz Malec w minionych rozgrywkach rozegrał dla Portowców w sumie tylko dziewięć spotkań, a to przez poważną kontuzję. Na poziomie PKO Ekstraklasy wystąpił łącznie jednak w 123 meczach i był absolutnie solidnym środkowym obrońcą. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 400 tysięcy euro.

Zobacz także: Skorża podjął decyzję! Odpowiedział na propozycję PZPN