IMAGO / Gonzales Photo Na zdjęciu: Alen Mustafić

Alen Mustafić jest coraz bliżej Śląska Wrocław

Według duńskiego Tipsbladet, w negocjacjach pomagał pomocnik Wojskowych, Patrick Olsen

O 24-latka walczyło więcej klubów, a ponadto najprawdopodobniej nie trafi on do Polski na zasadzie transferu definitywnego

Alen Mustaić do Śląska – znamy więcej szczegółów

W poniedziałek dziennikarze TVP Sport poinformowali o tym, że Śląsk Wrocław pracuje nad sprowadzeniem Alena Mustaficia z Odense BK. We wtorek, zaś, duńskie źródło Tipsbladet udostępniło więcej szczegółów odnośnie negocjacji.

Podobno rozmowy rzeczywiście są na zaawansowanym etapie, pomimo, że pomocnik otrzymał więcej, niż jedną ofertę. Ta z Wrocławia była bowiem dla niego najkorzystniejsza pod względem finansowym. Odense nie zamierza stawać na przeszkodzie przenosinom, bo 24-latek odgrywa w tym sezonie marginalną rolę w drużynie. Jednocześnie trudno założyć, by Mustafić przeniósł się do Polski na zasadzie transferu definitywnego; w grę wchodzi przede wszystkim wypożyczenie. Co ciekawe, w negocjacjach brał udział “agent” Śląska, czyli Patrick Olsen. Duńczyk od niemal dwóch lat gra dla Wojskowych i pomógł przekonać bośniackiego pomocnika.

Mustafić wystąpił w tym sezonie w zaledwie ośmiu meczach Odense na wszystkich frontach.

