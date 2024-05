Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Olivier Giroud

AC Milan oferuje 50 milionów euro za Benjamina Sesko

Sezon 2023/2024 będzie ostatnim dla Oliviera Giroud w barwach Milanu. Pod koniec kwietnia okazało się, że 37-letni napastnik podpisał kontrakt z nowym klubem. Francuz latem wzmocni szeregi Los Angeles FC, gdzie będzie dzielił szatnię z Hugo Llorisem.

W związku z tym Rossoneri zaczęli poszukiwania następcy napastnika. Kilka tygodni rozglądania się na rynku transferowym przyniosło wielu kandydatów, ale teraz wszystko wskazuje na to, że Milan ruszy po wschodzącą gwiazdę Bundesligi.

Najnowsze informacje przekazał serwis La Gazzetta dello Sport, który uważa, że władze Milanu wystosowały pierwszą oficjalną ofertę. Ponoć klub zaproponował kwotę w wysokości 50 milionów euro za Benjamina Sesko z RB Lipsk.

Słoweński napastnik zrobił dobre wrażenie w minionych miesiącach. 21-latek rozegrał w sezonie 2023/2024 łącznie 40 meczów, zdobył w nich 16 bramek i zanotował 2 asysty. To całkiem niezły bilans, jak na debiutanta w niemieckiej Bundeslidze.

Stylem gry Benjamin Sesko może przypominać Erlinga Haalanda, a to głównie ze względu na warunki fizyczne. Napastnik Lipska mierzy 195 cm wzrostu i dzięki temu stanowi ogromne zagrożenie przy dośrodkowaniach. To wiąże się także z Olivierem Giroud, który wielokrotnie trafiał do siatki po uderzeniach głową.

