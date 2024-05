Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia i Victor Osimhen

Kvaratskhelia z klauzulą w wysokości 150 mln euro

Napoli podczas letniego okna transferowego czeka sporo zmian w składzie. Wiadomo już, że z klubem pożegna się Piotr Zieliński. Blisko odejścia są również dwie inne wielkie gwiazdy. Victor Osimhen według medialnych doniesień ma wybierać pomiędzy Chelsea a Paris Saint-Germain. Z kolei Khvicha Kvaratskhelia również przykuł zainteresowanie ze strony czołowych klubów i wymienia się go w gronie kandydatów do opuszczenia Neapolu.

Inne plany wobec Gruzina ma sam klub, bowiem Napoli nie chce pozwolić mu odejść i stara się go przekonać do pozostania. Jak poinformował Santi Aouna były mistrz Włoch jest gotów zaoferować Kvaratskhelii aż sześciokrotność jego dotychczasowych zarobków. Aktualnie 23-latek zarabia ok. 1.5 miliona rocznie, więc nowy kontrakt zapewniłby mu wzrost wynagrodzenia do kwoty ok. 9 milionów euro. Co więcej, Napoli planuje również zwiększyć sumę odstępnego w kontrakcie zawodnika. Nowa klauzula ma opiewać na kwotę 150 milionów. Jeśli jakiś klub chciałby pozyskać latem zawodnika, musiałby zdecydowanie przepłacić za transfer Gruzina.

Kvaratskhelia w tym sezonie wystąpił w 42 meczach, w których strzelił 10 goli i zaliczył 9 asyst. Obecna umowa piłkarza z Napoli obowiązuje do czerwca 2027 roku. Pod Wezuwiusz trafił latem 2022 roku z Dinamo Batumi za kwotę 13 milionów euro.