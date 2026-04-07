Siemieniec będzie mógł odejść z Jagiellonii! Specjalna klauzula w umowie

12:37, 7. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Adrian Siemieniec przedłużył umowę z Jagiellonią Białystok do czerwca 2027 roku. Podczas konferencji prasowej ujawnił szczegóły porozumienia.

Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Siemieniec ujawnił szczegóły porozumienia z Jagiellonią

Jagiellonia Białystok kilka dni temu poinformowała o dalszej współpracy z Adrianem Siemieńcem. Wygasająca umowa została przedłużona do połowy 2027 roku. Klub nie skorzystał z opcji automatycznego przedłużenia kontraktu, a zamiast tego wypracował z trenerem nowe porozumienie, na korzystniejszych dla niego warunkach.

Dla Siemieńca to sygnał, że klub bardzo docenia jego dotychczasową pracę, a jednocześnie nie będzie blokował jego rozwoju. W kontrakcie znalazła się klauzula wykupu, którą może aktywować klub zagraniczny. Obecnie natomiast trener skupia się na Jagiellonii, gdzie zamierza pracować również w przyszłym sezonie.

O szczegółach porozumienia poinformował sam Siemieniec. Odrzucił możliwość przenosin do innego polskiego klubu, a rozwijać będzie się jedynie poza Ekstraklasą.

– Klub miał opcję, z której mógł po prostu skorzystać, nie biorąc pod uwagi tego, na jakim etapie jest moja głowa. Negocjacje były długie i miały różne etapy, czasami były trudne, a czasami przyjemne. To, że dzisiaj tu siedzimy pokazuje, że osiągnęliśmy porozumienie. (…) Jestem szczęśliwy z tego, że podpisałem tę umowę. Osiągnęliśmy pewnego rodzaju porozumienie, które pokazuje, że klub ma bardzo duży szacunek do tego, co wszyscy razem osiągnęliśmy. Porozumienie nie świadczy o tym, że moja głowa jest nastawiona na odejście z Jagiellonii. Jestem dzisiaj trenerem Jagiellonii, a ta opcja daje mi pewność, że gdy przyjdzie moment i pojawi się coś, co będzie dla mnie sportowym awansem, będę chciał się w to zaangażować, te zmiany będą mogły nastąpić. Nie oznacza to, że nastąpią – informował Siemieniec podczas konferencji prasowej.

