Milan planuje wzmocnić atak. Wziął na celownik gwiazdę Bundesligi

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Serhou Guirassy przykuł uwagę Milanu

AC Milan w najbliższym letnim okienku transferowym planuje sprowadzić nowego napastnika. Trener drużyny Rossonerich – Massimiliano Allegri – uważa bowiem, że jego drużynie przydałby się snajper z najwyższej półki, który zagwarantuje odpowiednią liczbę bramek w kluczowych momentach sezonu. Mediolański klub rozpoczął więc poszukiwania kandydata do wzmocnienia formacji ofensywnej i analizuje różne opcje dostępne na rynku.

Jak czytamy we włoskim dzienniku „La Gazzetta dello Sport”, jedną z opcji dla Milanu na zwiększenie rywalizacji w linii ataku jest Serhou Guirassy. 29-letni napastnik należy do czołowych strzelców Bundesligi, dlatego jego nazwisko trafiło na biurko włodarzy z San Siro.

Gwinejski piłkarz podobno ma w swojej umowie specjalną klauzulę odstępnego w wysokości około 50 milionów euro, aktywną dla kilku topowych klubów spoza Niemiec. Zatem niewykluczone, że wśród tych zespołów znajduje się również mediolański gigant.

Guirassy od lipca 2024 roku reprezentuje barwy Borussii Dortmund, dokąd przeniósł się za 18 milionów euro z VfB Stuttgart. 26-krotny reprezentant Gwinei w niemieckiej ekstraklasie może pochwalić się bilansem 124 meczów, 75 goli i 8 asyst, co potwierdza jego wysoką skuteczność. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa atakującego wynosi 40 milionów euro. Kontrakt doświadczonego zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.