Sergio Reguilon opuści Tottenham? Jest zainteresowanie klubu Premier League

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Sergio Reguilon

Sergio Reguilon nie tak dawno opuścił Manchester United i ponownie wylądował w Tottenhamie

Jednak przyszłość Hiszpana w zespole “Kogutów” wydaje się bardzo wątpliwa

Wszystko na to wskazuje, że zawodnik lada moment wyląduje w Brentford

Sergio Reguilon w kręgu zainteresowań Brentford

Sergio Reguilon pod koniec letniego okienka transferowego trafił na wypożyczenie do Manchesteru United. Hiszpański defensor nie przekonał do siebie Erika ten Haga, dlatego “Czerwone Diabły” postanowiły oddać go ponownie w ręce Tottenhamu. Według najnowszych doniesień, 27-latek prawdopodobnie lada moment opuści znów Spurs.

Z informacji przekazanych przez “L’Equipe” wynika, że Sergio Reguilon znalazł się na celowniku Brentford. “Pszczoły” miały już kontaktować się w tej sprawie z Tottenhamem. Obie strony są bardzo blisko porozumienia w sprawie wypożyczenia Hiszpana na drugą część sezonu.

Sergio Reguilon w obecnie trwającej kampanii Premier League pojawił się na boisku dziewięciokrotnie. Łącznie na placu gry spędził 412 minut.

