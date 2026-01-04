Sergio Ramos może wrócić do Paryża. Zaskakujące wieści

Sergio Ramos jest dostępny na rynku za darmo. Jak dowiedział się portal Foot Mercato, 39-letni stoper może wrócić do Paryża, ponieważ zainteresowało się nim Paris FC.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sergio Ramos

Paris FC zainteresowane Sergio Ramosem

Sergio Ramos nie jest już zawodnikiem CF Monterrey, z którym rozstał się wraz z początkiem roku. Hiszpański stoper nie zdecydował się przedłużyć wygasającego kontraktu z meksykańskim zespołem, czym otworzył sobie drogę do kolejnego etapu kariery.

W ostatnim czasie pojawiły się również doniesienia, iż doświadczony defensor chciałby zostać właścicielem Sevilli, nabywając większościowy pakiet akcji swojego macierzystego klubu. Taki ruch nie oznacza jednak zawieszenia butów na kołku, ponieważ zdaniem najnowszych raportów Ramos wciąż czuje się gotowy do gry na najwyższym poziomie.

Wiele wskazuje na to, że 180-krotny reprezentant Hiszpanii będzie kontynuował występy w jednej z czołowych europejskich lig. Jak informuje francuski portal „Foot Mercato”, zainteresowanie pozyskaniem Ramosa wykazuje Paris FC, czyli czternasty zespół w tabeli Ligue 1. Dla defensora byłby to powrót do Paryża, gdzie w latach 2021-2023 reprezentował on barwy Paris Saint-Germain. Co więcej, sytuację piłkarza monitoruje także OGC Nice.

Największe sukcesy Sergio Ramos odnosił w Realu Madryt, z którym cztery razy wygrywał Ligę Mistrzów i pięciokrotnie sięgał po mistrzostwo Hiszpanii. Występował również w wyżej wspomnianych PSG, Sevilli oraz CF Monterrey. Mistrz świata i Europy wciąż jest łakomym kąskiem, a według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi milion euro.