Ramos bliski powrotu do topowej ligi. Ten klub złożył mu ofertę

Sergio Ramos wraz z początkiem roku będzie dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu. Z okazji na zakontraktowanie legendarnego stopera chce skorzystać OGC Nice - podaje w mediach społecznościowych dziennikarz Mohamed Toubache.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Sergio Ramos

OGC Nice chce zakontraktować Sergio Ramosa

Sergio Ramos wraz z początkiem roku będzie dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu. 39-letni stoper nie zdecydował się bowiem na przedłużenie wygasającego kontraktu z CF Monterrey, kończąc tym samym swój krótki, roczny epizod w Meksyku.

Doświadczony środkowy obrońca planuje opuszczenie Ameryki Północnej, a jego głównym celem jest powrót do Europy. Ramos chce grać na wysokim poziomie, by dać sobie realną szansę na powrót do reprezentacji Hiszpanii i ewentualny wyjazd na mundial w 2026 roku.

Niewykluczone, że legendarny defensor lada moment ponownie zagości w jednej z topowych lig na Starym Kontynencie. Jak poinformował w mediach społecznościowych wiarygodny dziennikarz – Mohamed Toubache, Sergio Ramos otrzymał ofertę od OGC Nice.

Francuski klub przeżywa bardzo trudny okres i nie może być pewny utrzymania w Ligue 1, zajmując aktualnie odległe 13. miejsce w tabeli. Sprowadzenie tak utytułowanego piłkarza mogłoby znacząco wzmocnić linię defensywy ekipy Orlątek. Doświadczenie, charakter oraz mentalność zwycięzcy Hiszpana mogą okazać się bezcenne w walce o ligowy byt.

Sergio Ramos największe sukcesy odnosił w barwach Realu Madryt, z którym czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów i pięć razy sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii. Mierzący 184 centymetry obrońca występował również w Paris Saint-Germain, Sevilli oraz wyżej wspomnianym CF Monterrey. Mistrz świata i Europy wciąż budzi zainteresowanie na rynku, a według fachowego portalu „Transfermarkt” jest obecnie wyceniany na milion euro.