PressFocus Na zdjęciu: Manchester City

Sergio Gomez dołączył do Manchesteru City z Anderlechtu podpisując czteroletnią umowę, poinformował oficjalnie klub. 21-letni hiszpański lewy obrońca zostaje czwartym, letnim wzmocnieniem Obywateli po przybyciu Erlinga Haalanda, Kalvina Phillipsa i Stefana Ortegi.

Sergio Gomez został nowym zawodnikiem Manchesteru City

21-letni Hiszpan podpisał czteroletni kontrakt

To czwarte letnie wzmocnienie Obywateli

Wielki talent hiszpańskiej piłki dołączył do drużyny Pepa Guardioli

Sergio Gomez zaliczył 49 występów dla Anderlechtu Bruksela w sezonie 2021-22. 21-latek rozpoczął karierę w młodzieżowych zespołach Barcelony, zanim opuścił kataloński klub, aby dołączyć do Borussii Dortmund na początku 2018 roku. Następnie spędził dwa sezony w Hiszpanii na wypożyczeniu w Huesce, pomagając klubowi zdobyć awans do La Liga w kampanii 2019/20, zanim dołączył do Anderlechtu latem 2021 roku.

Gomez miał świetną indywidualną kampanię pod przewodnictwem byłego trenera Anderlechtu Vincenta Kompany’ego, a następnie został wybrany Piłkarzem Roku belgijskiego klubu.

We are delighted to announce the signing of @sergiogm_10 on a four-year deal ✍️



Read more ⤵️ — Manchester City (@ManCity) August 16, 2022

– Jestem niesamowicie dumny i szczęśliwy, że dołączyłem do Manchesteru City. To najlepsza drużyna w Anglii, a dzięki Guardioli będę miał szansę uczyć się i rozwijać pod okiem najwybitniejszego menedżera. Możliwość bycia częścią tego klubu to dla mnie spełnienie marzeń i coś, do czego aspiruje każdy młody zawodnik – powiedział Gomez podczas oficjalnej prezentacji.

Głos zabrał także dyrektor sportowy Txiki Begiristain. – Cieszymy się, że możemy powitać Sergio w Manchesterze City. Jest bardzo ekscytującym młodym talentem. Jego rozwój w ostatnich sezonach był bardzo imponujący – jest znakomitym obrońcą z ogromnym potencjałem. W ciągu ostatniego roku zdobył doskonałe doświadczenie grając w lidze belgijskiej oraz w europejskich pucharach z Anderlechtem. Jesteśmy pewni, że wniesie on dodatkową jakość do naszego zespołu, i że nadal będzie się rozwijał.

