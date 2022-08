PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Manchester City oczekuje nawet 100 milionów euro za Barnardo Silvę, który niecierpliwie czeka na przeprowadzkę do FC Barcelony. Jednak ten ruch będzie wymagał od Katalończyków sprzedaży zawodników. Najpierw z klubem musi pożegnać się Frenkie de Jong lub dwójka Sergino Dest i Pierre-Emerick Aubameyang, informujesz hiszpański AS.

Barcelona nie odpuszcza w temacie Bernardo Silvy, jednak musi sprzedać zawodników przed ściągnięciem Portugalczyka

Duma Katalonii musi pozbyć się Frenkie de Jonga lub dwójki Aubameyang – Dest

Silva po ostatnim meczu wykonał gesty, sugerujące pożegnanie z kibicami, co podsyciło spekulacje

Mimo problemów finansowych Barca szuka kolejnych wzmocnień

FC Barcelona wierzy, że może zdobyć kolejne 80 milionów euro (po 160mln euro wydanych na transfery Lewandowskiego, Kounde i Raphiny), aby podpisać kontrakt z portugalskim piłkarzem Bernardo Silvą. Są dwie opcje otwarte dla katalońskiego klubu. Pierwsza to sprzedaż Frenkie de Jonga do Manchesteru United lub Chelsea za tę samą kwotę, aby zapewnić zgodność finansową z wymaganiami La Liga. W innym wypadku, jeśli holenderski rozgrywający nie przejdzie do Premier League, blaugrana będzie musiała sprzedać Aubameyanga i Sergino Desta.

Reprezentant Portugalii już od jakiegoś czasu rozważa przeprowadzkę do Barcelony i dał to jasno do zrozumienia Ferranowi Soriano, Txikiemu Begiristainowi, a nawet Guardioli. Dyrektor sportowy Barcelony Mateu Alemany był w przeszłości w Manchesterze, aby omówić możliwość jego transferu i Gabriela Jesúsa przed przeprowadzką Arsenalu, ale City w tym czasie pozostawało nieelastyczne i nie było chętne do negocjacji.

Guardiola powtórzył ostatnio, że nie chce graczy w klubie, którzy są nieszczęśliwi, a jego przesłanie do Bernardo Silvy było jasne. Puści go, jeśli Barca złoży ofertę odpowiadającą wartości zawodnika, który według The Athletic przez City został wyceniony na 100 milionów euro, co obecnie przekracza budżet Barcy na nowy kontrakt.

Silva wydawał się wykonywać pożegnalne gesty do fanów pod koniec sobotniego meczu Premier League z Bournemouth, a to w połączeniu z jego postem na Instagramie, w którym gracz dziękuje za „miłość i wsparcie”, podgrzało spekulacje, że urodzony w Lizbonie zawodnik ma odejść z Etihad Stadium.

