fot. Imago/NurPhoto Na zdjęciu: Ansu Fati

Ansu Fati może przed końcem letniego okienka opuścić FC Barcelonę

Młodziutki skrzydłowy otrzymał dwie interesujące oferty z Premier League

Xavi Hernandez pozwoli odejść, jeśli tylko po sezonie 20-latek wróci do klubu

Duże roszady pod koniec okienka?

Jeszcze przed końcem letniego okienka może w kadrze FC Barcelony dojść do kilku zmian. Niewykluczone są dwa wzmocnienia, co wiąże się również z rozstaniami. Od kilku miesięcy łączony z przeprowadzką do innych klubów jest Ansu Fati. Po starcie sezonu wydawało się natomiast, że młodziutki skrzydłowy zostanie na Camp Nou. Nie otrzymał jednak wielu okazji do gry, a w hierarchii jest nawet za 16-letnim Lamine Yamalem. To sprawia, że temat odejścia reprezentanta Hiszpanii powrócił.

Duma Katalonii nie będzie stawać swojemu zawodnikowi na drodze. Xavi Hernandez również wyrazi zgodę na odejście, jeśli tylko ten wróci do klubu po sezonie. FC Barcelona otrzymała oferty ze strony Chelsea oraz Tottenhamu. Faworytem do pozyskania Fatiego są Koguty, które poprosiły o wypożyczenie.

Fati ma rozważyć propozycje i podjąć wiążącą ofertę. Dotychczas nie wykluczał wyprowadzki z Camp Nou, gdyż kluczowa dla niego była regularna gra.

Ewentualne odejście Fatiego ułatwi FC Barcelonie finalizację transferu z udziałem Joao Felixa.

